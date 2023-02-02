新蒲崗三級火︱毗鄰NGO中心遭波及焚毀　負責人嘆3年心血付之一炬

新蒲崗永顯工廠大廈9樓一間電子零件倉庫，上周六（1月28日）發生火警，其後火勢猛烈升為三級火，焚燒15小時終被救熄。毗鄰起火單位的慈善機構Love 21服務中心，亦受火警波及焚毁。

負責人慨嘆3年半的心血於火警中付之一炬， 「（個人）好似定咗格咁」，估計不僅損失超過6位數，而且受助的會員包括唐氏綜合症及自閉症患者，因事件而失去活動及學習場地，逾300個家庭受到影響，現時希望能於3個月內恢復服務。



《香港01》記者今日（2日）到現場了解，甫入單位，可見掛在入口處的機構招牌、牆壁及天花嚴重燻黑；活動室的用品、會員的畫作，以及掛在牆上的溫馨合照都蒙上厚厚的黑塵。電線懸掛半空、地上佈滿雜物及積水，即使已打開窗戶讓空氣流通，現場仍傳出陣陣燒焦味。Love 21營運總監Carmel及項目經理Kenneth今日（2日）伙同清潔工人回到中心收拾和清潔，估計損失超過6位數。

Love 21營運總監Carmel（右）及項目經理Kenneth（左）今日（2日）伙同清潔工人回到中心收拾和清潔。（黃學潤攝）

Love 21於2016年成立，主要是服務唐氏綜合症和自閉症患者及有特殊需要的家庭，會員年齡介乎7歲至44歲。Love 21於2019年租用新蒲崗永顯工廠大廈9樓一單位作服務中心，內裡設有舞蹈室、放置球類運動及健身器材的運動室及活動室，故大部分活動都在中心進行。

Kenneth於火警發生當日早上8時許收到警方通知，指永顯工廠大廈發生火警，通知他到場了解。他大約一小時後到達大廈樓下，惟火勢仍然持續，大廈暫時未能解封，故立即通知會員取消當日活動。

單位內放有一個白板寫滿火警發生當日原有的活動流程，當Carmel得悉大廈發生火警後十分擔憂，擔心有職員和會員因而受傷。幸當時未有職員上班，亦未有會員回到中心，各人都平安無事，她才放下心頭大石，惟會員的畫作受損、以及中心後續的維修亦令她憂心忡忡。

白板寫滿火警發生當日原有的活動流程。（黃學潤攝）

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單位多處損毀 估計損失逾6位數

Kenneth指，周一（1月31日）時有同事收到警方通知，說他們可以返回單位視察。當他看見3年半來的所有心血付之一炬，第一個反應就只能「哇」一聲。雖然知道中心鄰近起火單位，但仍無法想像損毀情況，坦言當時也無法反應過來。他重重地嘆了一口氣憶述 「（個人）好似定咗格咁」、「一入到嚟都唔係好知點比反應」。

Kenneth坦言回到單位第一日無法反應過來。（黃學潤攝）

他憶述單位當時正在水浸，水位大概1厘米高，有水滴從天花滴下。入到單位後聞到濃烈的燒焦味，他立即打開窗通風。由於大廈亦沒有電力供應，他們只能靠自己打燈。幸有實習生家人從事大廈管理，知道情況後免費為他們清理積水及協助清潔。

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Kenneth提到，約3年半前剛來到單位時，內裡空空如也，一切都是由他和中心創辦人Jeff一同設計、裝修和營運。現時大部分物品、牆壁及天花遭被燻黑，有些甚至未能看到原貌。Kenneth指部分健身器材仍能使用，主要是電腦、音響設備及器材受損，連同裝修，估計是次損失逾6位數。

眼見面前頹垣敗瓦，一切都只能從頭再來。訪問期間，Carmel一直緊皺眉頭，眼泛淚光，直言當她第一次回到單位時︰「我哭了 （I cried）」，她憂心一眾會員會因火警而難過及害怕。Carmel形容是次事件為「可怕的慘劇」（Terrible tragedy），又指今次損失雖然很多，但更重要的是失去了一個供會員發揮所長、學習新事物、家長互相支持的地方，「300個家庭因火警失去了很多（It takes a lot from 300 families）」

Carmel一直緊皺眉頭，眼泛淚光。（黃學潤攝）

現場可見單位內設有消防喉及滅火筒，Kenneth指除了業主一年一度會進行檢查外，他們都會自行檢測並安排安裝安全設備，例如滅火筒，緊急照明等。 他指，去年11月有大廈管理公司曾進行消防測試，包括火警鐘是否正常運作。

單位現時滿地黑色的水，Kenneth估計若要重開中心，估計需時2至3個月。至於未來發展，仍有待與業主商議，而賠償則已詢問保險公司、業主同管理公司，數日後亦便跟業主商議。

他指暫時首要任務是尋找可以舉辦活動的地方，例如跳舞房、健身、體育中心等，目標在3個月內回復服務。Kenneth指昨日已經熱心人士提供場地讓他們舉辦活動，期望在未來一至兩個星期，可以重新舉辦更多活動予會員。