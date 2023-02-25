蔡天鳳碎屍案│動物慈善機構悼念創辦人Abby﹕充滿愛心善心的好人

譚仔米線創辦人媳婦、28歲名媛蔡天鳳Abby Choi，慘遭殺害肢解，屍體被烹煮成「人肉湯」，殘肢當垃圾湯渣棄置，頭臚和部份軀幹仍未尋回。手法之兇殘，更令人感慨紅顏薄命。蔡天鳳被稱讚人美心善，原來她默默行善，特別喜愛寵物，更出錢出力支持動物義工團隊，讓被遺棄或受傷的小動物重獲新生。



據悉，Abby有份成立動物慈善團體「愛豹仕愛心慈善機構」。該團體今日（25日）在facebook其專頁貼文，感謝Abby一直以來的幫助，特別表揚她為一隻因車禍要截肢的貓BB付出的愛心。機構表示會以Abby的理念「一路撐下去」，並以一張Abby與貓BB的合照做附圖，但轉為黑白相片以作悼念。

貼文全文如下：

「Abby姐姐，多謝你喺車車（貓BB）最無助既時候來看我，出錢又出力去幫助車車！我們更多謝因為你既愛才成立愛豹仕愛心慈善機構，一路以來你用心用力去幫助所有毛孩，你是一個充滿愛心、善心的好人，姐姐你要安息，我地會為你既理念一路撐下去。」

「愛豹仕愛心慈善機構」在facebook專頁貼文悼念Abby。（互聯網圖片）

「車車」是一隻黑色小貓咪，去年12月「車車」3個月大，被人發現奄奄一息倒在東涌馬路上，懷疑被車撞至重傷。熱心市民將牠救起，惟因兩條前腿發炎要做截肢手術。機構曾經發起募捐活動，最終「車車」完成手術，重獲新生。

有人在網上懸紅200萬元緝兇。帖文指涉案前夫姓鄺，洋名Alex。（網上截圖）

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