蔡天鳳碎屍案│Abby前夫疑行兇後潛逃 今午東涌欲坐大飛離境被捕
撰文：凌逸德
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名媛蔡天鳳Abby Choi被殘殺肢解案有新進展！懷疑有份行兇的蔡天鳳姓鄺前夫Alex一直在逃，西九龍總區重案組全力追緝，蔡女的親友亦懸紅百萬元緝兇。消息指，今日（25日）下午，重案組人員成功於東涌拘捕姓鄺前夫，當時他相信準備坐「大飛」潛逃離境，在等候上船期間被捕，他目前被扣留調查。《香港01》接獲讀者提供圖片，可見多名探員將前夫按地制服。換言之，案中被捕4人全是死者前夫一家，包括前夫、前公婆及前大伯。
譚仔米線創辦人媳婦、28歲名媛蔡天鳳Abby Choi，慘遭殺害肢解，屍體被烹煮成「人肉湯」，殘肢當垃圾湯渣棄置，頭臚和部份軀幹仍未尋回。事件被揭發後一直失蹤的姓鄺前夫，終告落網。
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