蔡天鳳碎屍案｜一片看清來龍去脈 遇害遭肢解 前夫一家謀財害命

城中名媛蔡天鳳Abby Choi被殘殺肢解案轟動全港。案中牽涉蔡女的兩段婚姻、三個家庭。蔡女與鄺姓前夫離婚後，改嫁譚仔米線創辦人譚澤鈞兒子Chirs，但仍然一直經濟支援前夫一家，更購置加多利山豪宅供前夫家人入住。但在利益瓜葛之下，卻因此為自己招來殺身之禍。



Abby閏蜜「豹太」向《香港01》透露，Abby與前夫一家以及現任丈夫譚家以往關係良好，但她對Abby前夫印象不好，並透露他過去曾涉及詐騙，更指對方曾多次偷渡往返內地。



警方周六(25日)下午於東涌發展碼頭，拘捕企圖乘坐大飛潛逃離港的鄺姓前夫，同日於將軍澳華人永遠墳場搜索蔡女的殘肢和頭顱，惟未有發現。案件當中人物關係錯綜複雜，當中充滿謎團。《香港01》以影像還原案發經過，帶你了解案中始末。

