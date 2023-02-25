蔡天鳳碎屍案｜一片看清來龍去脈 遇害遭肢解 前夫一家謀財害命
撰文：張建業
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城中名媛蔡天鳳Abby Choi被殘殺肢解案轟動全港。案中牽涉蔡女的兩段婚姻、三個家庭。蔡女與鄺姓前夫離婚後，改嫁譚仔米線創辦人譚澤鈞兒子Chirs，但仍然一直經濟支援前夫一家，更購置加多利山豪宅供前夫家人入住。但在利益瓜葛之下，卻因此為自己招來殺身之禍。
Abby閏蜜「豹太」向《香港01》透露，Abby與前夫一家以及現任丈夫譚家以往關係良好，但她對Abby前夫印象不好，並透露他過去曾涉及詐騙，更指對方曾多次偷渡往返內地。
警方周六(25日)下午於東涌發展碼頭，拘捕企圖乘坐大飛潛逃離港的鄺姓前夫，同日於將軍澳華人永遠墳場搜索蔡女的殘肢和頭顱，惟未有發現。案件當中人物關係錯綜複雜，當中充滿謎團。《香港01》以影像還原案發經過，帶你了解案中始末。
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蔡天鳳Abby Choi碎屍案有懶人包嗎?
《香港01》為你整合了蔡天鳳碎屍案懶人包，更找到大律師拆解六大法律疑問，Abby現任丈夫是譚仔「太子爺」，早前譚仔集團表示...詳情請看。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案犯人是誰？其前夫Alex等人被捕了嗎?
涉案蔡天鳳前夫Alex疑逃期間在東涌落網，《香港01》更獨家獲得前夫被捕一刻相片。早前飛虎水鬼隊再在其他地方搜到其他殘肢，而蔡天鳳Abby 生前好友再爆賣樓內情。
蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，案件詳情......
蔡天鳳Abby Choi的前夫Alex及前家翁涉及甚麼刑事案？
蔡天鳳前夫Alex涉騙案潛逃成通緝犯，前家翁曾任職警長，因捲入強姦案被查而自行辭職，更是殺人案的主謀。