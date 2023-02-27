蔡天鳳碎屍案｜母親「五姐」與女婿親如母子 曾上傳錫臉合照
28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）日前傳出遭殺害分屍的消息，震驚全港，警方昨日連日來已逮捕4名涉案人士，各方都為蔡天鳳感到可惜，其母親「五姐」昨日透過網民留言吐心聲，心痛女兒遇人渣。
雖然五姐在女兒出事後，至今並未有公開發聲，亦未有更新社交網，但她就讚好了一些網民的留言，包括有「太殘忍了，一定要為女兒討回公道。唉，都是生女兒的人，看不得這樣的新聞」、「一定不要讓壞人好過」、「女兒一定教育得很好，可惜遇到人渲了，唉」等等，五姐可算是首次透過點讚網民留言，吐露了她對女兒不幸遇害後的心聲。
「五姐」除了與Abby關係好，她與Abby現任老公Chris也有很好的關係。有網民翻閱「五姐」的抖音，三年前她post出一堆與女婿的合照，標題為「我超孝的女婿 緣份是很奇妙的 每次一起時有千言萬語滔滔不斷 彼此牽掛理解包容扶持 珍愛生命美好之旅感恩所有一切」。看她的相片，與Chris關係親如母子，Chris還會親「五姐」的臉頰。
點撃下圖睇Abby生前最後一個IG post以及她的照片：
點撃下圖睇Abby Choi奢華生活：
昨日有傳媒報道，有知情人士表示Chris非常傷心，會幫Abby照顧4名子女，即使有兩位不是自己所生，但他一樣對他們如親生子女一樣。
除了Chris的心情外，該知情人士還透露Abby與前夫及現任丈夫的家人一樣有好好的關係，而且兩家人會聚會，前夫父母與現任丈夫的父母更會一起出遊，現任老爺「五哥」譚澤均亦常常讚Abby，更當她是親生女。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有懶人包嗎?
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蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，案件詳情......