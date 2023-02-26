蔡天鳳案｜消息﹕前家翁情婦任骨妹　$4萬月租凱旋門窩藏死者前夫

蔡天鳳Abby Choi被殺害肢斷烹屍案，警方的調查工作再有突破性進展，最新於今日（26日）下午拘捕蔡女前家翁的情婦，案件至今累計共拘捕5人，其中3人已落案起訴，而死者前夫被捕後報稱不適，一度送院留醫，其後已出院，被帶回警署扣留調查。

警方晚上交代案情時指出，今日下午在尖沙咀區再拘捕一名47歲姓伍中國籍女子，罪名為協助罪犯。警方相信她是為案中被捕65歲男子的情婦，她是在娛樂場所工作的女子，早前結識案中死者前家翁及成為情婦。兩人於本月較早時間一同租用龍尾村單位，女子又於尖沙咀租用單位窩藏死者前夫。被捕女子現正被扣查，警方仍在調查她對案件是否知情。警方相信涉案人士已全部被捕。

消息指，被捕情婦於深水埗按摩場所任職「骨妹」，於數個月前與前家翁結識，她於2月中旬以月租4萬多元租用西九龍柯士甸道西1號凱旋門的單位，用作窩藏蔡女的前夫，估計前夫早已知悉父親有出軌行為。警方今日到被捕情婦的工作場所尋人，惟她沒有上班，向其同事查問後鎖定其位置，於尖沙咀街頭將她拘捕。

今日晚上11時，該名被捕女子被押至銅鑼灣軒尼詩道365至367號富德樓住所搜查，她被黑布蒙頭、雙手鎖上手銬，由女警押解登樓調查。他們逗留約15分鐘後離開，未有檢走任何證物。



▼被捕47歲女子被押至住所搜查▼



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▼今日將軍澳華人永遠墳場搜尋失蹤遺骸▼



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▼警方與渠務署在大埔龍尾村工作▼

