蔡天鳳碎屍案｜探員再赴大埔龍尾村　向村民派問卷搜證

28歲名媛蔡天鳳Abby Choi遭殺害及肢解烹屍，轟動全港，警方已拘捕5人，其中前夫一家四口已被落案起訴。今日（1日）上午，大批探員重返大埔龍尾村，並入村逐家逐戶拍門派發問卷搜證。另一邊廂，警員繼續在打鼓嶺堆填區搜尋死者殘肢及其他證物。



蔡天鳳被殺及碎屍案在2月24日被揭發，警方在大埔龍尾村一村屋單位發現部分殘肢，2月26日再在湯煲內發現頭顱，警方至今仍未尋獲死者雙手及身體主要軀幹。警員今日（1日）第二日，到打鼓嶺堆填區搜尋死者殘肢及其他證物。西九龍總區刑事部警司鍾雅倫昨表示，需要工人將垃圾掘出，再由警員搜索證物，挖掘範圍面積約一個足球場大，深約3至5米。

探員再到龍尾村，逐家逐戶拍門派發問卷搜證。村民表示警員向他們詢問事發當日有否聽到聲，如有資料提供則致電報料。

警方先後拘捕4名涉案前夫家人，以後1名47歲死者前家翁情婦。前夫及其父親、兄長遭落案起訴一項謀殺罪，前夫母親則被控妨礙司法公正罪，案件於2月27日在九龍城法院提堂。控方申請四名被告毋須答辯，案件押後至5月8日再訊，以待警方作進一步調查。

被告依次為鄺港傑（司機，31歲）、鄺球（退休，65歲）、李瑞香（退休，63歲，女）及鄺港智（無業，28歲），即分別為蔡天鳳的前大伯、前家翁、前家姑和前夫。

▼2月28日百名警員打鼓嶺堆填區尋殘肢▼



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▼警方於2月26日再拘一名47歲女子，為死者前家翁情婦▼



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▼警方於2月25日凌晨在村屋檢走大量證物，包括藏屍雪櫃▼



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