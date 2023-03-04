蔡天鳳碎屍案│41歲男涉助罪犯潛逃　暫控協助罪犯罪　下周一提堂

28歲名媛蔡天鳳Abby Choi遭殺害及肢解烹屍案，警方先後拘捕死者前夫一家等5人，並於前日（2日）再就案件拘捕一名41歲姓林男子，涉嫌協助罪犯。該名男子暫被控一項協助罪犯罪，案件將於下周一（6日）上午在九龍城裁判法院提堂。



西九龍總區刑事總部（行動）警司鍾雅倫日前表示，被捕男子於一間租賃遊艇公司工作，於一間租賃遊艇公司工作，試圖收取一筆約數十萬報酬，協助案中其中一名被告循水路離港。而被捕人與早前多名被告的關係為何，鍾雅倫指仍在調查中，惟相信他對協助被告潛逃一事知情。消息指，疑犯涉嫌協助一名被告潛逃內地。

男子被押返寓所調查。（梁偉權攝）

消息指，男子今午於上環其任職的租賃遊艇公司辦公室被捕。據其社交專頁顯示，男子自稱為自由攝影師，過去亦不時上載遊艇及出海照片，以及與不同明星的合照。

消息指，男子今午於上環其任職的租賃遊艇公司辦公室被捕。（梁偉權攝）

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