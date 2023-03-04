蔡天鳳碎屍案│41歲男涉助罪犯潛逃 暫控協助罪犯罪 下周一提堂
撰文：林澤鋒
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28歲名媛蔡天鳳Abby Choi遭殺害及肢解烹屍案，警方先後拘捕死者前夫一家等5人，並於前日（2日）再就案件拘捕一名41歲姓林男子，涉嫌協助罪犯。該名男子暫被控一項協助罪犯罪，案件將於下周一（6日）上午在九龍城裁判法院提堂。
西九龍總區刑事總部（行動）警司鍾雅倫日前表示，被捕男子於一間租賃遊艇公司工作，於一間租賃遊艇公司工作，試圖收取一筆約數十萬報酬，協助案中其中一名被告循水路離港。而被捕人與早前多名被告的關係為何，鍾雅倫指仍在調查中，惟相信他對協助被告潛逃一事知情。消息指，疑犯涉嫌協助一名被告潛逃內地。
消息指，男子今午於上環其任職的租賃遊艇公司辦公室被捕。據其社交專頁顯示，男子自稱為自由攝影師，過去亦不時上載遊艇及出海照片，以及與不同明星的合照。
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蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，屢次登上知名雜誌，被形容為「新星」，Abby現任丈夫是譚仔「太子爺」，林盛斌任司儀。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有誰被捕？
前夫、前家翁、前家姑、前大伯及前家翁情婦已被捕。前夫及他的父親、兄長遭落案起訴一項謀殺罪，前家姑被控妨礙司法公正罪，一家四口還押至5月8日再訊。