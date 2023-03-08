尖沙咀四級火｜消防處指工地消防泵未能正常運作　去年8月曾巡查

尖沙咀中間道「海員之家」重建項目地盤上周四（2日）發生四級火警，焚燒超過9小時後救熄。消防處今日（8日）再回應事件，指去年8月曾派員巡查涉事建築工地，並測試其輸水設施，以確保其運作正常，同時亦向負責人提供消防安全建議。而於火警發生當日，消防處發現位於工地地面的固定消防泵未能正常運作，根據規例向工地承建商發出消除火警危險通知書，處方正調查火警成因，根據現階段掌握的證據顯示，起火原因並無可疑。



消防處今日表示，曾於去年8月巡查涉事建築工地，其間測試其輸水設施，以確保其運作正常，同時亦向負責人提供消防安全建議。消防處亦指，在進行滅火行動時，滅火水源一般來自街道消防栓，火警發生當日，消防處發現位於工地地面的固定消防泵未能正常運作，已根據上述《規例》向工地承建商發出消除火警危險通知書。消防處火警調查組正就此火警進行火警成因調查，根據現階段掌握的證據顯示，起火原因並無可疑。

消防處又指因應建築工地的工程進度，會適時派員巡查，並根據《消防條例》第7（c）條提供適當意見，確保負責人有妥善遵從消防處通函第2／2008號《建築工地的防火安全措施》內的要求，並令相關設施經常保持在有效操作狀態。如有設施損壞、需要暫時關閉或改動，負責人須盡快通知該區消防局，並且採取適當的替代措施。

《措施》指明建築工地須在高層樓宇興建期間配備滅火用途輸水設施，以備一旦發生火警，消防人員可迅速撲滅火警，若發現未被妥善遵從，消防處會根據《消防（消除火警危險）規例》第3條向負責人發出消除火警危險通知書，要求在指定期限內糾正火警危險，違者可能會被檢控。另外根據《措施》，建築工地需視乎樓宇興建高度，為30米高或以上的樓層配備輸水設施。如樓宇設計高度介乎30米至80米，承建商須安裝一套密封式輸水系統，或於適當樓層放置消防泵。如樓宇設計高度超過80米，承建商須安裝一套密封式輸水系統，以保障建築工地安全。

▼尖沙咀海員之家重建地盤火場▼

