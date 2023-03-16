葵芳閣謀殺案｜兇手疑為鄰居女兒男友　命案揭發前潛逃日本

葵涌葵芳閣發生謀殺案，63歲女子梁雪卿疑撞破賊人爆竊，慘遭對方用鐵筆重擊頭部致死，警方相信案件為熟人所為，並已經鎖定疑人身份。據悉事發當日死者男友因無帶鎖匙，要向關係友好的鄰居取後備鎖匙進屋，二人因而揭發命案。消息指，疑兇正是該鄰居女兒的男朋友，他疑用鎖匙入屋犯案，並在命案揭發前潛逃日本。警方已通報國際刑警追緝疑兇下落。

死者居於大廈30多年，與鄰居相處融洽，又加入法團服務街坊，更將後備鎖匙交予相熟鄰居保管。該鄰居女兒的男友因欠債，一直寄住在女方家中。有人疑知悉死者家中存放貴重物品後，用後備鎖匙入屋爆竊，遭剛巧回家的女事主撞破，因而行兇殺人並逃去。



死者梁雪卿（中）與法團委員合照。（立案法團主席劉啟安提供）

63歲女戶主梁雪卿周二（14日）下午2時與同居男友外出飲茶後回家，晚上男友回家時揭發梁倒臥屋內，頭部受傷明顯死亡。警方發現屋內遺有一支不屬於該單位的鐵筆，且染有血迹；單位內則有明顯被搜掠痕跡，一個內有現金及金器的夾萬被拖出客廳，曾經被人嘗試用工具撬開，但未能成功；而女死者部份個人財物則不翼而飛。警方交代案情時指，相信案件為死者熟人所為，已經掌握其身份及作出通緝。

案件列謀殺案處理，新界南總區重案組正調查案件。警方稍後將為死者安排驗屍，以確定其死因。