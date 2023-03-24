潤發倉庫三級火達7小時　消防指工程火花引發大火　灑水系統失靈

長沙灣發祥街1號潤發倉庫今午（24日）1時49分起火，至晚上約8時40分被救息。消防處指起火為二樓一個面積100米乘80米的空置冷凍貨倉，初步調查工程引起火花，內有易燃物料及塑膠，相信起火原因無可疑，會作深入調；貨倉的消防系統未能正常運作，包括水泵、灑水系統及水濂系統，不過在去年8月有做年檢。消防處指火場面積大，增加救火難度。



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5人受傷 包括3名輕微不適消防員

潤發倉庫今午發生三級火，消防處晚上交代火警詳情。消防處九龍西消防區長江偉忠表示，今次火警出動了190名消防員及42保次消防車，動用三條喉及三隊煙帽隊灌救；處方也有派山煙火特攻隊和特勤支援隊，而無人機也有出動偵查現場火場氣溫。 消防員救出5人，將他們帶到安全地方。

署理救護監督金學禮表示，行動出動7輛救護車、1輛快速應變救護車及2輛救護電單車，出動29名救護。他表示，事件有5人受傷，一人吸入濃煙，一人手部受傷，均毋須送院；另有3名消防員輕微不適，2人要送院治理，全部人情況穩定。

消防處及警方交代長沙灣潤發倉庫三級火事件。消防處九龍西消防區長江偉忠（中）指是二樓冷凍貨倉工程火花引發大火。（歐德陽浩攝）

防火裝置系統去年8月曾作檢查

江偉忠表示，起火的單位是倉庫二樓的一個冷凍貨倉，面積100米乘80米屬偏大，加上防火裝置包括水泵、灑水系統及水濂系統，全部未能作運作。他表示該大廈消防系統在去年8月曾作年結證書，如果發現有違規情況，會再作跟進。

灌救之後，喺二樓冷涷倉庫，有進行緊工程迹象，喺現場亦有啲易燃物料，相信係導致今次火警比較大嘅原因。 消防處九龍西消防區長江偉忠

他指在現場發現易燃物料，要化驗才可確定是甚麼，不過有塑膠成份。

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火警現場四條街仍未解封

江偉忠表示，由於火場面積龐大，所以在火警初期未能做到「閂煙」；濃煙也吹向深旺道一帶，所以通知附近居民要關閉門窗及保持冷靜。

警務處長沙灣分區指揮官黃偉賢就指，當時很大煙，並帶有刺鼻氣味，有潛在危險，會危害附近居民，因此需疏散居民。今次行動疏散了3,600人，當中有3,300人是附近4間中小學的學生，其他300人為凱德苑及過度性房屋喜信的居民。他指行動中幸好中小學的學生亦準備放學，學生們可坐校巴離開亦有助疏散。有100人到臨時庇護中心。

現場有四條街至晚上未解封，涉荔康街、荔發街、英華街及發祥街西。