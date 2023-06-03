荷里活廣場兇案｜精神病無業疑兇不認識死者　買刀徘徊數分鐘施襲

鑽石山荷里活廣場於6月2日傍晚發生謀殺案，2名女子遭1名男子用魚生刀捅死，39歲疑犯被當場制服拘捕。事後多段案發片段廣泛流傳，震驚全港。案件交由東九龍總區重案組接手跟進，警方指疑兇有精神病紀錄，初步相信他與兩名死者互不相識，而行兇前不曾與兩人接觸。疑兇單獨進入商場後隨即購刀，徘徊數分鐘後向兩名女死者施襲，兩人身體多處刀傷，送院後不治。



東九龍總區刑事部高級警司鍾麗詒表示，6月2日下午5時15分，警方接獲多名市民報案，指上址3樓發生襲擊案，警方接報後4分鐘到場，並制服及拘捕39歲本地男子，身旁有一把12吋長染血長刀。現場有2名分別22及26歲本地女傷者，身體有多處刀傷及大量出血，2傷者即時被送往聯合醫院搶救，惟在6月2日下午6時06分及6時47分先後證實死亡，醫生初步發現2死者身體有多處刀傷。警方調查後相信兩名死者為朋友關係。

東九龍總區刑事部高級警司鍾麗詒（中）交代案情。（黃江奇攝）

警方在現場搜證後，發現被捕男子於6月2日下午5時單獨進入商場，隨即進入店舖購入行兇利刀，然後在商場內徘徊數分鐘，並在3樓向兩死者施襲，初步未見疑兇及死者有任何接觸。被捕男子無業，與家人同住，有精神病紀錄，需要定期覆診，警方相信他單獨犯案，沒有證據顯示他與兩死者認識。被捕人士及死者之間的關係，以及行兇動機為警方重點調查方向。

鍾麗詒指出，警方高度關注暴力案件，將循多角度調查，包括翻查現場閉路電視，以調查死者和疑兇的背景，案件交由東九龍總區重案組第一隊調查，呼籲市民如有消息提供，可致電3661 0095或5975 1031。

消息稱，疑兇患有妄想精神分裂症，有住院和暴力紀錄。

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