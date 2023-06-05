荷里活廣場兇案｜紅十字會接101人求助　精神情緒病人憂影響病況

鑽石山荷里活廣場上周五（2日）發生恐怖斬人，兩名女子身亡，事件震驚全港市民。香港紅十字會心理支援服務，於過去3天（2日至4日）共服務了101人次，有受助人表示感到困擾，甚至看過相關影片後暈倒。專家呼籲，如發現情緒波動和困擾，應主動向身邊人求助。



39歲無業男涉嫌在商場內購入行兇的刀，再在三樓襲擊2名分別22及26歲女子，導致她們重傷不治。疑犯今日被控兩項謀殺罪，在觀塘法院提堂，案件押後兩星期至6月19日再訊，其間被告還柙小欖精神病中心。

就鑽石山區內商場的不幸事件，香港紅十字會心理支援服務，過去三天（6月2日至4日）總共服務了101人次。受助人當中，其中超過一成求助者有精神健康或情緒困擾的背景。他們擔心由於今次事件，令身邊人和社區對他們產生負面印象及擔憂，不太敢向其他人求助或分享自己的困擾，也擔心自己的精神情緒狀況會受事件所影響。

香港紅十字會過去3日接獲101人次求助。（香港紅十字會圖片）

有市民看過事件的影片後，出現強烈的身體和情緒反應，除了影響睡眠和胃口外，更有個別求助者在觀看影片後暈倒；亦有市民因為事件而令他們憶起過往的創傷和經歷，以致情緒出現困擾；有家長和照顧者表示，難以跟小孩解釋事件，不知道應如何安撫孩子的情緒。

香港紅十字會臨床心理學家暨心理支援服務主管張依勵博士指出，對於有精神情緒困擾的人士，在此困難時期，更應該好好關注自己身心的狀況，保持規律的作息以及多做舒緩壓力的活動。如果發現情緒波動和困擾，應主動向身邊人求助，例如要求提早覆診。

張依勵博士重申，從國際的研究顯示，社會上大部份的暴力事件都並非由精神病患者所造成，污名化和負面標籤效應會使有需要尋求協助的人士卻步，影響治療。

香港紅十字會臨床心理學家暨心理支援服務主管張依勵博士表示，如果發現情緒波動和困擾，應主動向身邊人求助，例如要求提早覆診。（香港紅十字會圖片）

家長及孩子方面，除了要避免讓孩子接觸過度血腥的畫面外，也應讓小孩保持日常生活的作息規律，可用不同的方法，例如畫畫、說故事，或先分享家長的感受，來跟孩子討論有關的事件。

對於有市民出現比較強烈的反應，張博士指出，在接觸危急事件後，是有機會出現身心的壓力反應，但大多數壓力反應都會隨着時間減退。受困擾的人士可積極找尋紓緩壓力的方法，避免重複接觸刺激的信息，或跟信任的人分享感受。如果反應持續強烈，影響日常生活，也建議尋求專業人士協助。每個人對危機事故的反應都不一樣，並不是每個人都會因事件而出現創傷後壓力症（PTSD）。

香港紅十字會心理支援服務已經與商場了解商戶及附近居民的需要，並提供了心理支援服務及資訊單張，會按情況積極提供合適的支援。

香港紅十字會提醒市民：「多一點留意與關心身邊的人，互相支持！」

香港紅十字會Shall We Talk心理支援服務

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