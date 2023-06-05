荷里活廣場兇案｜醫管局、社署等連日共接獲267宗求助及查詢

鑽石山荷里活廣場謀殺案震驚全港，廣泛流傳的「天眼」片段市民歷歷在目，有人因此不安暈倒。醫管局、社會福利署及紅十字會，連日來合共接獲約267宗求助及查詢。專家呼籲，如發現情緒波動和困擾，應主動向身邊人求助。



醫管局表示，截至今日中午12時，醫管局精神健康專線接獲45宗個案，並已由專業醫護人員提供情緒支援及協助。而6月2日傍晚6時至今日傍晚5時，社署24小時熱線收到72個有關查詢及求助電話；6月3日設於港鐵鑽石山站C2出口外的流動服務站，則收到49個查詢和求助。署方為因事件受情緒困擾的市民提供輔導和協助，如有需要亦會進一步跟進，為有關市民提供支援及轉介服務。

另外，紅十字會表示，過去3天（2日至4日）共服務了101人次，有受助人表示感到困擾，甚至看過相關影片後暈倒。香港紅十字會臨床心理學家暨心理支援服務主管張依勵博士呼籲，市民如發現情緒波動和困擾，應主動向身邊人求助。

被告司徒成光（39歲），被控於2023年6月2日，在荷里活廣場3樓的店舖香港棋院外謀殺女子方曉彤；並於同日同地3樓的店舖Sanrio Gift Gate外謀殺女子劉繼禧。案件今（5日）在觀塘法院提堂。控方申請暫毋須答辯，押後至6月19日再訊，以待為被告索取2份精神科報告，了解其情況是否適合答辯及有否任何建議。辯方不反對押後，無保釋申請，被告期間須還柙小欖精神病治療中心。

▼ 疑兇今早在觀塘法院提堂 ▼



香港紅十字會Shall We Talk心理支援服務

熱線：5164 5040（可於辦公時間星期一至五：上午10:00至下午6:00內直接來電預約服務）

Whatsapp: 5164 5040（發短訊以預約服務）

Telegram: @hkrcshallwetalk（發短訊以預約服務）

網上登記：http://link.redcross.org.hk/pssreservation

醫管局24小時精神健康專線：2466-7350

社署24小時電話熱線：2343-2255