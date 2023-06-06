深水埗倫常命案｜女童就讀幼稚園如常上課　家長聞悲劇：好陰功㗎

撰文：羅敏妍
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深水埗桂林街昨日（5日）發生倫常命案，3名年僅2、4及5歲的小姊妹被殺，疑兇為3人的29歲印度籍母親。除了最年幼的女童尚未入學，其兩名姊姊生前就讀深水埗南昌街西太平洋幼稚園。今早（6日）學校如常上課，大批傳媒在場採訪，有家長形容事件「好陰功」，並指大人的問題不應該牽連無辜的小孩；有家長則指未收到學校通知有關事件。

謝女士形容事件「係好陰功」，直言大人的問題不應該牽連無辜的小孩。（羅敏妍攝）

今早謝女士送就讀K2的孫仔上學，她指孫仔並不認識死者，但昨日有問到相關事件，她便耐心向孫仔解釋。謝女士形容事件「係好陰功」，直言大人的問題不應該牽連無辜小孩，「無啦啦關佢（死者）咩事啫？」又說：「最緊要家庭問題，要管好自己個家庭，和氣就無事㗎啦！」謝女士表示現時未收到學校的通告，但相信老師會輔導學生。

家長董太則未知事件詳情，要由在場記者告知，她得知兩名死者在學校就讀後，表示驚訝。她指學校群組並沒有相關訊息，而群組內對上一個通告已經是上星期五放出，她指可能女兒並非與兩名死者同班，所以老師未有通知家長，但認為校方可以做得更好。

另一名家長李先生得悉事件後，坦言「有啲驚」，並指近期香港發生多宗兇案，「唔知發生乜事，呢排都係好危險」。

昨日教育局回覆《香港01》查詢表示，案發後該校已即時啟動危機處理小組，跟進有關情況及提供所需的支援。局方對事件感到難過，會與學校保持緊密聯繫，提供適切的支援及協助。

今早（6日）學校如常上課。（羅敏妍攝）
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