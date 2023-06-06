深水埗倫常命案｜葵盛東邨兇殺案至今13年　仍未有妥善處理方法

繼鑽石山荷里活廣場發生隨機殺人案後，本港昨日（5日）再度發生命案，一名29歲印度裔婦人疑因家庭糾紛，用枕頭焗死3名幼女。特首李家超今早（6日）出席行會前見記者時主動提到有關命案，直言感到難過，強調政府十分關注悲劇。



早於2010年，時任特首曾蔭權回應葵盛東邨連環兇殺及傷人事件時，表示：「關於整個精神病病人和康復者的資源和配套，是值得我們反思的。」惟三屆政府過去，本港精神健康支援仍然不足，接連發生慘劇。自詡「以結果為目標」的李家超，今日在記者連番追問下，仍未說出政府有何即時政策措施阻止同類悲劇再次發生，僅指有關部門將提供協助，及呼籲市民、精神病患家屬多關心身邊有需要的人。究竟香港人如何開心起來？



設立緊急服務站和支援熱線

李家超今早穿上深色暗直條西裝褸，戴上灰黑色領帶，主持行政會議前記者會，主動提及昨日（5日）有3名女童被發現在深水埗家中致死。他表示傷心及難過，指社署已經聯絡家屬提供服務，會在深水埗提供流動服務站以及24小時熱線，當區民政處會繼續在區內支援受影響居民，而新家園協會則為少數族裔提供24小時熱線。

李家超重申，家庭問題牽涉很多問題，有問題要尋求支援協助，又稱政府關注家暴個案，如發現家暴個案，執法部門及社署的兒童科會介入，為有關人士提供一站式服務，包括情緒、住宿、醫療、為兒童提供法定保護。他呼籲大眾要保護兒童、關心家人，直言：「家庭發生任何事情，暴力都不能解決問題，只會惡化問題。」

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精神健康關注委員會開會「探討如何應對」

經過幾宗令人震驚的慘案後，社會關注政府及各界如何提供及時幫助，避免慘劇再次發生。李家超指家庭問題牽涉很多問題，有問題要尋求支援協助，又稱政府關注家暴個案，如發現個案，執法部門及社署的兒童科會介入，為有關人士提供一站式服務，包括情緒、住宿、醫療、為兒童提供法定保護。

他續指，悲劇發生後，港府亦隨即推出四個對應方案，包括盡快展開精神健康關注委員會。委員會將探討如何以安全、全面的方式應對與精神健康相關的事件。

▼6月2日 荷里活廣場兇殺案，市民協助救援傷者▼



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2010年的葵盛東邨連環兇殺案，兇手在盛國樓、盛安樓接連斬死、斬傷多名居民，造成兩成3傷。由於兇手有精神病紀錄，時任特首曾蔭權談及時事件，表示要反思整個精神病病人和康復者的資源和配套，又指2009年撥款3,000萬元加強精神科的服務， 2010年則撥款1億元。曾蔭權當時說，一方面要保障康復者能康復融入社區，另一方面所有密度高住宅的居民能避免這類慘劇重演。

然而，港人精神健康情況一直都處於令人憂慮的境地，「2022年精神健康月」籌備委員會的研究工作小組進行了「全港精神健康指數調查」，該調查已連續11年舉行，2022年的平均分僅47.64分，較2021年的48.03分下降，亦低於世界衞生組織的52分「合格水平」，是2018年起連續5年不合格。