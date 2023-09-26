秀茂坪雙屍案｜佛堂周四義務打齋超渡　區議員憶兩兄弟少自行落街

秀茂坪邨秀慧樓一對何姓中年智障兄弟，其母親因病留院，疑在缺乏照顧下餓死。當區區議員張培剛平日與涉事三母子時有接觸，形容三母子經常「三人行」，但主要是母親與人溝通，兩兄弟甚少與人說話，且極少見到二人自行買食物或買餸。以他觀察，主要是何母照顧兩兄弟，坦言懷疑兩兄弟是否有能力照顧母親，認為醫管局應公開更多資料。

張培剛表示，悲劇發生有佛堂義務為死者超渡，將於本周四（28日）在秀慧樓地下打齋，屆時街坊可出席。



涉事單位的鐵閘及大門被鐵鏈鎖上。（翁鈺輝攝）

觀塘區議員張培剛指，以往何母曾就綜援金額及單位牆身有裂痕到辦事處求助，平時又會參與傳統節日活動及領取物資，但每次都是何母與人溝通，而兩兄弟智力應較常人低，甚少與外人說話，比較靜。張培剛續指，三母子一向「三人行」，極少見兩兄弟自行落街活動，包括買食物或者買餸，「我嘅判斷應該係媽媽照顧佢哋，而唔係佢哋兩個去照顧媽媽」。

對於醫管局指死者胞弟稱二人有能力外出買食物，而決定安排母親出院返家後，由兩名同住的兄長照顧，張培剛坦言不知該家庭有其他家庭成員，又指自己並非醫生，難以質疑當局的專業判斷，但他認為何母本身年紀老邁，兩兄弟本身亦有長期病，他質疑何母出院後究竟是誰做照顧者，他認為醫管局要提供更多資料。