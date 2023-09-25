秀茂坪雙屍｜醫管局翻查紀錄　死者胞弟稱2人有能力外出買食物

秀茂坪邨昨日（22日）發生雙屍命案，一對智力有問題的五旬兄弟，因停止覆診後病情及自理能力惡化，加上年邁母親入院，以致兩兄弟在家中乏人照顧，懷疑飢餓致死。醫管局再回覆《香港01》查詢表示，死者母親入住九龍醫院期間，兩名死者曾經兩度自行探病，提出要求接病人出院，但由於病人身體狀況並不適合，醫護人員拒絕要求，醫護人員上周六（16日）亦曾會見病人的幼子、即是兩名死者的胞弟，得悉他們生前有能力自行外出及購買食物，醫管局對事件表示難過及悲痛，會全力為病人提供合適的治療及為家人提供支援，亦會全力配合有關政府部門的調查。



涉事單位鐵閘大門被鐵鏈鎖上，門外遺下一些香枝及灰燼。（黃偉民攝）

醫管局25日再回覆補充指，事件中兩名死者的母親現時仍然在九龍醫院留醫，情況穩定。根據紀錄，有關病人於5月9日轉往九龍醫院接受治療，醫院隨即將個案轉介予社會福利署派駐醫院的醫務社工，以跟進病人的出院及照顧安排，醫務社工其後與病人幼子取得聯絡，病人幼子決定安排病人出院返家後，會交由兩名同住的兄長照顧，認為兩名兄長有能力照顧病人。醫院其後為病人幼子及兩名兄長安排訓練，為病人出院後的家居照顧作準備。

根據紀錄，事件中兩名死者曾分別於6月中及7月底兩次自行前往九龍醫院探望病人，其間曾提出要求接病人出院，惟當時病人的身體狀況並不適合出院，醫護人員遂拒絕有關要求，醫生在病人留院期間，亦曾多次與病人的幼子聯絡，商討病人的病情及跟進安排。醫護人員上周六（16日）亦曾會見病人的幼子，得悉兩名死者生前有能力自行外出及購買食物。

醫管局對事件表示難過及悲痛，會全力為病人提供合適的治療及為家人提供支援，亦會全力配合有關政府部門的調查。兩名死者生前曾於九龍東醫院聯網精神科專科門診覆診，直至2018年停止覆診。

醫管局曾回覆稱，兩名死者的母親今年5月入院接受治療，並轉介醫務社工協助安排其出院後的照顧事宜。她目前情況穩定，院方已安排精神科醫生跟進，並會密切留意其情況和情緒變化，提供合適的治療和支援。

至於兩名死者在2004年至2018年間，於九龍東醫院聯網精神科專科門診覆診，屬穩定個案。兩人分別自2018年2月及3月後未有再覆診。

秀茂坪邨一對智力有問題的五旬兄弟，疑因早年停止覆診後情況及自理能力轉差，加上母親入院而缺乏照顧，最終餓死家中。兩人的遺體於9月22日由仵工舁送殮房。

《香港01》記者今早（23日）到離世兄弟生前的住所了解情況，涉事單位鐵閘大門被鐵鏈鎖上，並張貼一張警方通告，指單位暫由警手接手調查；門外遺下一些香枝及灰燼。有鄰居表示，兩名死者與母親一家三口同住，其中母親行動不便，出入要用拐杖，數月前入院，未再出現；鄰居續指，兩名死者外表正常無異樣，「兩兄弟好好感情，成日聽到佢哋講笑，同阿媽傾計講笑」。鄰居表示，過去數月未曾見兩死者向街坊求助或取食物。