佐敦奪命工傷｜精進稱有按時巡查　工權會不認同公司已盡責

上周二（10日）發生佐敦渡華道消防局地盤工業意外，56歲男工人蘇金順從高處墮斃，所涉的地盤總承建商「精進建築有限公司」今日（16日）向傳媒發出新聞稿，主要回應死者兒子指人員逾一個多小時才報警的説法，反駁稱一直有作安全監察及巡視，發現死者倒臥後即報警。精進又指電纜槽嚴禁攀爬，死者爬電纜槽墮下的原因「不得而知」。



工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，當時警方對家屬說意外已經發生了一個多小時才發現蘇金順倒臥在電纜房，「唔係話發現咗個幾鐘之後先報警，而係話意外已經發生咗個幾鐘，先至知道，然之後佢哋先報警。」，又指無法確認人員是否在蘇金順用午飯後有巡查，需待調查報告才能確定是否屬實。



精進地盤上周二（10日）發生奪命工業意外。（梁偉權攝）

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精進反駁非逾句鐘才報警

「精進建築有限公司」今日就死者兒子指人員逾一個多小時才報警的説法，及死者爬電纜槽墮下的原因，作出兩方面回應。新聞稿指，事發當日早上，地盤管理人員如常進行安全監察，確認蘇金順與同組工友已妥善配戴安全帽及安全帶等裝備。蘇金順於午飯後，即下午1時21分返回事發位置，人員有巡查該事發位置。約下午2時，蘇金順被發現倒臥昏迷，立即報警求助。救護員於下午2時13分到場將他送院搶救，強調「並非如報導引述兒子所指逾一個多小時才報警。」

據蕭倩文了解，當時警方對家屬說，由發現蘇金順的時間至白車到場救援，意外已經發生了一個多小時，「唔係話發現咗個幾鐘之後先報警，而係話意外已經發生咗個幾鐘，先至知道，然之後佢哋先報警。」她又指，無法確認人員是否在蘇金順用午飯後有巡查，需留待勞工處或警方的調查報告才能確定是否屬實。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文不認同精進「做嘅嘢已經足夠。」（左朗星攝/ 資料圖片）

工權會不認同精進已盡責

她指出，上周四（12日）與精進會面時，精進表示會檢視地盤的安全情況，並有多次提到若有責任會承擔，目前亦會作檢討，但無仔細向家屬解釋具體的改善。當時她們有接受相關的恩恤安排，惟「我見到新聞稿似乎佢哋覺得自己要做嘅嘢已經足夠，我唔認同呢樣嘢。」

對於已妥善配戴安全帽及安全帶等裝備的説法，她指，當時警方指死者身上有安全帶但無救生繩，救生繩應與安全帶一併使用，如果身上只有安全帶無救生繩，「即係話蘇生上到去個疏篩（電纜槽）做嘢嘅時候，根本無地方畀佢扣到」，強調新聞稿沒有提及此事。

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精進：死者爬電纜槽原因「不得而知」

精進亦指出，電纜槽與陣底約0.7米距離，空間非常狹窄，於電纜槽上行走或爬行是非常困難，並非設計為工作平台或通道，所有工人均清楚知道電纜槽是嚴禁攀爬或當作通道或工作平台使用。精進表示，蘇金順被發現昏迷的位置距離升降台大約有9米，而他的安全帽則在電纜槽上。他獲指派的工作是在升降台操作電泊洛開關，不清楚他因何會爬上電纜槽後墜下，精進認為事件真相仍然有待政府相關部門調查確實，又表達對意外感到十分痛心及難過，希望家屬能夠早日釋懷。

對此，蕭倩文表示，「覺得有少少係咪唔理解實際情況？定係無視咗呢個情況，因為事實上行內有直接承認有咁樣做。」，因為有些位置升降台無法到達，有些位置則較為複雜，需要爬上去才能工作。她質疑，如果今次涉事地盤完全禁止這個做法，是否應該在巡查的時候，或在工作安排前已經作嚴厲執行，而不讓工人爬上去。她認為，蘇生不會貿然爬上去，而是有需要才會這樣做，或者是有人要他這樣做，但新聞稿並沒有解釋因由。她直言，承建商不能無視這個情況，如有有人需要爬到較困難的位置，應向工人提供一個可以扣上獨立救生繩的穩固點。

↓↓10月11日死者家屬到地盤路祭↓↓

