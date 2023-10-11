佐敦奪命工傷｜精進建築被暫停投標政府工程多一年　至下年12月底

九龍渡華路工地昨日（10日）發生致命工業事故，地盤總承建商「精進建築有限公司」，涉及去年發生三死六傷的安達臣道地盤冧天秤事故。發展局今晚（11日）表示，政府十分重視工地安全，因此局方現按規管機制啓動進一步規管行動，向精進建築發出通知，延長暫停其所有工務工程類別的投標資格，期限延長一年至2024年12月31日。



至於涉事分包商德寶工程有限公司，局方今日亦按規管機制，即時暫停其所有工務工程類別的投標資格三個月。



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精進建築因涉安達臣道事故 原被訓投標政府工程至今年底

發展局發言人表示，政府十分重視工地安全，因應昨日在九龍渡華路工地發生的致命工業事故，局方作為政府工務工程服務的採購方，按規管機制向涉事承建商及分包商採取規管行動。

涉事承建商精進建築由於涉及去年秀茂坪安達臣道建築地盤發生的塔式起重機事故，已被暫停所有工務工程類別的投標資格至今年12月31日，因應昨日的致命工業事故，現按規管機制啓動進一步規管行動，延長暫停其所有工務工程類別的投標資格的期限至2024年12月31日。

發言人指，涉事承建商是發展局「認可公共工程承建商名冊」和「認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊」內的承建商，而分包商則是「認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊」內的承建商。

發展局公布延長禁止精進建築所有工務工程類別的投標資格，至2024年12月31日。(發展局網頁截圖）

分包商德寶工程暫停投標三個月 須進行獨立安全審核

至於涉事分包商德寶工程有限公司，局方今日亦按規管機制，即時暫停其所有工務工程類別的投標資格三個月。分包商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果，提交改善方案並完成落實改善措施。局方審視及確信其具備有效安全管理系統之後，才會考慮恢復其投標資格。

德寶工程有限公司被暫停其所有工務工程類別的投標資格三個月。(發展局網頁截圖）

政府有關部門現正就這宗工業事故進行調查並會依法處理，局方作為採購方，往後亦會因應調查結果，按需要對涉事承建商及分包商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從該兩個「認可名冊」內除名。