佐敦奪命工傷｜精進至少八宗政府工程未完工　議員倡加安全條件

佐敦渡華道4至8號消防局地盤昨（10日）發生奪命工業意外，地盤總承建商被揭為「精進建築有限公司」。精進建築過往涉及多宗工業意外，去年9月已被發展局暫停所有工務工程類別的投標資格至今年底。



不過，精進建築至今仍有八宗政府工程尚未完工，令人關注如何確保上述地盤工友的安全。勞工界立法會議員周小松認為，「精進」曾涉多宗工業意外，勞工處應要求紀錄欠佳的承建商採取額外的安全措施，避免其它地盤工程重蹈覆轍。



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至少8宗政府工程正施工 由精進建築負責

佐敦昨日（10日）發生奪命工業意外，56歲男電工從高處墮下身亡，該地盤工程承建商為「精進建築有限公司」。精進建築有限公司因去年觀塘安達臣天秤倒塌後，被發展局罰「停賽」，禁止投標政府工務工程至今年底，惟涉事公司現時仍有八宗政府工程尚未完工。

根據政府物流處的招標結果資料，自2019年起批出的工務工程項目中，精進共有4個項目中標，除了昨日發生工業意外的尖沙咀消防局外，亦有九龍灣郵政總部大樓、啟德車站廣場（第2期）、柴灣水務署及懲教署總部大樓的建造工程，只有啟德車站項目已完工，其餘三個的工程仍在進行，當中涉款最高的為柴灣水務署及懲教署總部大樓，工程價格達27.97億元。

自2019年起批出的工務工程項目中，精進共有4個項目中標。（政府物流處截圖）

勞工處應要求紀錄不良公司增設安全措施

至於政府非工務工程方面，則由個別部門自行招標，當中房委會在去年的觀塘安達臣道前石礦場天秤倒塌事故後，回覆查詢時指，精進建築共承建6個房委會工程項目，根據精進網站的資料，相關工程包括東涌第54區、東涌第100區、屯門第29區西、白田邨第十期、大埔第9區（富蝶邨第二期）、葵涌麗瑤邨等公營房屋項目，當中東涌第54區的居屋「裕雅苑」已於去年落成，而白田邨第十期、大埔第9區（富蝶邨第二期）、葵涌麗瑤邨則預料會在2023/24年落成，換言之，精進現時仍有5個房委會項目未完工。

外界關注如何確保尚在施工的精進建築地盤工友安全，勞工界立法會議員周小松認為，「精進」曾涉多宗工業意外，勞工處應要求一些紀錄不良的公司增加額外安全措施，並向處方提交措施資料，確保其它地盤不會出現類同的意外。

他承認，現時難以強制要求涉事公司為工友增設安全措施，但若果不遵從要求，發展局可以紀錄在案，以影響公司日後投標。另外，勞工處亦應設立巡查策略名單，巡查應針對經常發生工傷意外的公司，以確保公司落實改善措施。

立法會議員勞工界議員周小松。（資料圖片／林靄怡攝）

促加強巡查意外頻生的承建商地盤

至於工友可以如何自救，周小松表示，自己亦經常呼籲工友要做好安全措施， 不要貪方便。他亦指，有不少工友反映，判頭會不滿工友堅持帶安全裝備，甚至會有微言，「咁驚死唔好做𠵱行啦」，故勞工處應加強巡查及提升罰則，讓公司及判頭明白未做足安全管理措施的嚴重後果。

現時勞工處會就發生工業意外的地盤發出「暫時停工通知書」，有聲音認為需否改為「無限停工」。香港建造業總工會理事長王平認為，「無限停工其實都係死」，因為實際影響工友的生計。而勞工處現時會確保承建商已採取措施消除有關危害，才可以批准復工。他亦指，不同地盤涉及的工程都不同，不應「一竹篙打死一船人」，故不認同精進所有工程需先停工，只須讓勞工處檢查確保安全才復工。

香港建造業總工會理事長王平。（資料圖片）

他認為，現時招標機制是「價低者得」，變相令某些工程公司為爭取中標，刻意壓縮涉及安全措施的成本，故長遠而言，投標工程應另分開用作保障工友的款項，而非放在標書內。他亦認為，精進應就過去多宗工業意外作出檢討，避免同樣事情再發生，「唔係嘅話，佢自己都好難再搵到人幫手。」