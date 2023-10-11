佐敦奪命工傷｜精進頻意外　前土木處長：除名冊撤大判恐法律挑戰

佐敦渡華道消防局地盤昨日（10日）發生奪命工業意外，56歲男電工從高處墮下身亡。地盤承建商為「精進建築有限公司」，去年曾因安達臣道冧天秤命案被罰「停賽」，禁止投標政府工務工程，今次意外發生於「停賽」期間，如計及同屬母公司「興聯集團」的「精進建築工程有限公司」，「精進」三年半內有四宗奪命工業意外釀六人身亡。



社會關注承建商接連發生意外，是否有能力繼續管理工程，發展局是否能將承建商在「工務工程認可名冊」內除名，甚至撤換總承建商？土木工程處前處長卜國明表示，發展局可延長精進的「停賽」期，亦有合約條款容許政府更換表現欠佳的承建商，但此舉十分罕見，亦有機會受法律訴訟挑戰。



測量師學會會長黃國良認為，政府雖有機制「除名」，但過程要須待調查和司法程序完成，屆時工程已完工，「佢有個機制喺度，但以前因為安全而將一間公司除牌，我未聽過」，當局一般將承建商的項目獲授權簽署人除牌，但只要相關公司「換人」便可復工，坦言要禁止精進繼續現有工程，並無「靈丹妙藥」，政府只能加強現有工程的安全監管。



《香港01》已就向精進負責地盤的進一步規管事宜向發展局查詢，正待回覆。



▼ 10月11日 佐敦消防局地盤「精進」地盤發生奪命工業意外 ▼



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精進建築去年9月初，在觀塘安達臣道前石礦場的房協公營房屋地盤，發生天秤突然倒冧事故，釀成三死六傷。發展局在事發翌日指，鑑於事故的嚴重性，隨即啓動規管安排，限制精進建築參與工務工程的投標，暫停其所有工務工程類別的投標資格至今年底，當局曾明言，甚至會從「工務工程認可名冊」內除名。

去年涉冧天秤釀三死 發展局停投標至今年底

不過，事發短短一年內，精進被指發生多宗工業意外，根據發展局的認可公共工程承建商名冊，精進建築仍榜上有名，在建築和道路及渠務兩個範疇分別為丙組和乙組（試用期），僅列明被取消投標資格至今年12月31日，房委會新工程承辦商名單上，亦有其名。

昨日佐敦渡華道4至8號消防局地盤發生工人高處墮斃事故，外界關注精進是否有能力繼續管理工程，有意見質疑，在接連發生事故後，未見當局有加強罰則，亦未見有在「工務工程認可名冊」除名，甚至未見撤換大判。

前土木工程處處長卜國明。（資料圖片／夏家朗攝）

前土木處長：「工務工程認可名冊」除名罕見

曾任土木工程處處長的工程師學會上任會長卜國明表示，發展局有部門專責監督承建商在安全方面的表現，若有重大意外發生，便會進行規管行動，包括暫停涉事承建商工務工程投標，若「停賽」期間，承建商表現仍不達標，政府可延期暫停投標期，甚至將之從認可名單中剔除，不過，卜國明坦言，「除名」做法罕見，因為以往經驗所見，承建商在被罰「停賽」後，表現會有改善。

至於能否將精進的現有工程暫停、更換項目承建商，卜國明則指，根據政府與承建商簽訂的合約機制中，當對方表現不佳時，可更換承建商。

就算進行緊一個工程都好，進行當中，如果因為種種理由，主要因為承建商表現不佳、有問題，政府係可以收返個工程，唔畀呢個承建商繼續做，政府亦都可以選擇，搵過第二個承建商做餘下的工程，亦可以向承建商追討re-enter（重新招標）引致嘅損失。 前土木工程處處長、工程師學會上任會長卜國明

「點證明呢單工程做衰，第二單都一定係衰？」

惟他強調，要動用相關合約條款，需要有很強理據，包括承建商表現出現嚴重問題，「呢個係一個好重大嘅決定，一定係唔常見有。」他解釋，若動用此條款，亦即要重新招標，將會嚴重影響工程進度及成本。據他了解，發展局對上一次動用相關條款已是90年代，當時是承建商相關公司財務出現問題，令政府要收回工程，「盡量都係少做呢樣嘢，權力、條款上係有，但一定要動用得好小心。」

被問到政府能否全面停止精進所有現有工務工程，他則強調，每個工務工程均與承建商有獨立合約，「你點樣證明精進喺呢單工程做衰，佢喺第二單工程都一定係衰，你就停晒佢」，故一旦動用權力，有機會惹來承建商法律挑戰，控告政府違約，故政府較難「一刀切」暫停所有合約，「同精進簽合約嗰個業主會唔會採用呢個條款，佢一定要好小心平衡晒所有嘢。」

▼ 2022年9月7日 秀茂坪安達臣道地盤一個天秤突然倒塌▼



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測量師學會會長黃國良。（資料圖片／林穎嫺攝）

測量師學會會長：更換停牌授權人後仍可繼續工程

測量師學會會長黃國良亦指，涉及的工業意外案件仍在調查中，政府難以在調查完成前，將意外矛頭指向精進，故難以動用合約條款，更換承建商，「你係一個懷疑，仲未判出嚟，政府唔敢貿貿然終止合約，即使最終佢（承建商）打唔甩，但個工程都完咗。」

至於政府會在甚麼情況下，才會將承建商「除名」？他表示，在發現承建商嚴重違規時，才會將承建商除名，做法如同將其除牌，承建商再無資格施工，故相信現有工程亦會受影響，但若當局作出此決定，有機會惹來承建商司法覆核，「打官司都有排打」，強調「佢有個機制喺度，但以前因為安全而將一間公司除牌，我未聽過。」

他續指，屋宇署一般只會將承建商的項目獲授權簽署人（authorised signatory），甚至技術董事（technical director）停牌，但只要公司更換獲授權簽署人便可繼續工程，故難以令相關承建商所有工程停止。