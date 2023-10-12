佐敦奪命工傷｜精進系兩公司前三宗奪命意外　最長罰停工142天

撰文：陶嘉心
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本周二（10日）發生佐敦渡華道消防局地盤工業意外，一名工人高處墮斃，所涉的地盤總承建商「精進建築有限公司」及其母公司「興聯集團」旗下的「精進建築工程有限公司」，自2020年7月至今，三年零兩個多月內發生四宗意外，釀成六死。

前三宗意外中除了2020年7月20日「重置香港郵政總部」的致命意外，於2021年審結，「精進建築有限公司」被判罰款1.3萬元外，勞工處今晚（12日）回覆表示，去年12月14日油塘東源街地盤，鐵器工人被巨型工字鐵壓死的意外，「精進建築有限公司」兩罪共罰2.2萬元。

至於勞工處就該三宗意外，對兩間「精進」都曾發出「暫時停工通知書」，停工日數介乎18日至142日不等。

▼2022年12月14日　油塘東源街地盤鐵器工人被巨型工字鐵壓死▼

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《香港01》昨日（11日）就「精進建築有限公司」再涉及本周二（10日）佐敦渡華道工業意外，向勞工處查詢該公司及同系的「精進建築工程有限公司」在過去3年零2個多月，牽涉四宗意外，導致6人喪生的檢控及停工數字。勞工處發言人今晚回覆表示，就2022年12月14日油塘建築地盤發生致命意外後，勞工處在翌日（15日）至21日巡查了27個與承建商有關的建築地盤，當中7個涉及「精進建築有限公司」。

處方表示，行動期間向「精進建築有限公司」共發出了31張「敦促改善通知書」及提出兩項檢控，有關通知書已獲遵從。勞工處提出檢控「精進建築有限公司」的兩張傳票已完成司法程序，該公司被裁定罪名成立，分別被罰款1萬元及1.2萬元。

就過去三年涉及「精進建築有限公司」及同系的「精進建築工程有限公司」所涉的3宗奪命意外。涉及「精進建築有限公司」方面有兩宗，勞工處表示，就2020年7月20日於九龍灣宏展街地盤意外，於同日向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止該地盤內所有電弧焊接工序，該通知書於同年8月7日被撤銷，即合共停工18日

第二宗於2022年9月7日安達臣道地盤的意外，勞工處於同日向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤搭建、更改、拆卸及使用塔式起重機，延至同年11月29日、12月5日及22日，撤銷有關通知書，以便拆卸有問題的塔式起重機，累計停工103日。

第三宗則涉及「精進建築工程有限公司」，發生於2022年12月14日的油塘地盤意外，勞工處於同日向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在建築地盤內進行切割及拆卸橫向牆身承托的工字樑，該通知書今年5月5日被撤銷，即合共142日。

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