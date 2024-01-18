正生會涉詐騙｜涉案7人曝光　包括創辦人林希聖及滙基兩任校長

基督教正生會涉嫌串謀詐騙，4董事被捕、3離港董事被通緝。涉案人士名單曝光，消息指，被捕4名董事包括李永雄（77歲）、湯德崇（69歲）、劉振華（50歲）、鄭天諾（34歲）；被通緝董事包括陳兆焯 （ 63歲）、林希聖（69歲）、陳友志（62歲）。其中陳友志及劉振華，分別為滙基書院前任及現任校長；林希聖則為正生會創辦人，早年曾捲入該會的帳目風波，曾被廉署搜查住所。他今日回覆《香港01》時指自己身處美國，因律師交代不願受訪，僅稱「人生自古誰無劫，留得丹心照汗青」。



涉案7人名單曝光。

被通緝之一的林希聖，於1985年創辦基督教正生會。據該會網頁資料顯示，當年他於新界錦田成立佔地5萬呎，收容男性吸毒者的戒毒農場；1993年在大嶼山芝麻灣，設立專門輔導男性青少年的戒毒中心：1995年再在同址成立協助女性的戒毒中心。

2009年，基督教正生會因帳目問題被廉政公署調查，當年有傳媒報道指正生會疑挪用正生書院的「綜援學費」投資海外房地產；又指該會在內地辦旅遊公司，疑似經營色情娛樂場所。當年8月，廉署曾派員到正生會時任行政總裁兼正生書院校監林希聖及校長陳兆焯的住所、正生會辦事處及正生書院校舍等多個地點調查及搜證，檢取大批文件。調查逾半年至2010年3月終止調查，廉署指無發現貪污違規等情況。

陳友志（左）2004年接任滙基書院校長，至2019 年 8 月退休；同年9月開始，由劉振華（右）接任校長至今。（滙基書院 facebook 圖片）

而被通緝男子陳友志，2004年接任滙基書院校長，至2019年8月退休後；同年9月開始，由劉振華接任校長至今，亦即案中其中一名被捕男子。兩人亦是正生董事。