今日必看8分鐘｜ 正生會涉騙捐款5000萬｜金紫荊廣場內地女子墮海

金紫荊廣場內地女子墮海 三名深圳大學生拋水泡 警員跳海救人

灣仔發生墮海案。今日（18日）凌晨1時許，一名23歲內地女子與一名本地男友人在博覽道東金紫荊廣場一帶逗留。其間女事主疑感情問題不開心，趁友人走開時突然跳海企圖自殺。附近一名青年見狀，立即拋下救生圈和報警，衝鋒隊警員接報到場，其中一名警員見情況危急立即跳海救人，稍後由消防蛙人協助將女事主及警員扶起上水警快艇，再送上岸送院治理。

正生會涉詐騙｜涉5000萬 警拘4董事 通緝3人包括書院校長陳兆焯

基督教正生會涉嫌串謀詐騙，4董事被捕、3人被通緝，包括正生書院校長陳兆焯。警方表示，去年底接報舉報，懷疑該會涉嫌詐騙。警方追查下發現該會在過去3年間，有300次大量資金移動，資產購買及出售，13次匯款至境外，涉款5000萬元。過去兩日（17至18日），警方拘捕4名正生會男董事（34至77歲），並通緝3名已離港董事，包括正生書院校長陳兆焯。

沙田一田超市清潔工揭男子倒斃洗手間 一田向家屬致深切慰問

沙田新城市廣場發生猝死意外。昨日（17日）上午約10時半，當局接獲一名清潔工人報案，指發現一名男子在一田百貨的超市男廁內暈倒。救護員趕至現場，惜證實事主已經明顯死亡。警方封鎖現場調查，隨後召食環署仵工到場，將遺體舁送殮房。根據一田網頁資料，沙田店的超市部門，於上午10時開始營業。

古洞兩刀賊劫車搶$25萬現金 涉案車輛尋回卻撞成廢鐵 警拘一男

北區古洞發生持刀行劫案。17日晚上9時許，警方接獲一名男子報案，指其於古洞路近古洞南路，被兩人持刀行劫並駕走其私家車。警員四下搜索，未幾在古洞路近青山公路一個彎位，發現該輛私家車，惟已撞成廢鐵。初步相信該車於過彎時失控，撞向一條燈柱後，反彈到對面行車線，再剷上行人路始停下。

中環大館戶外升降台故障 修樹工人被困約15米高 消防協助救下

中環荷李活道10號大館（舊中區警署），今日（18日）上午11時半左右，一名工人在空地乘升降台到高空修樹，惟升降台升至約15米高位置，懷疑機器問題停頓，工人不上不下，只好報警求助。消防員接報到場，協助他返回地面，事件中無人受傷。

大埔工業邨煤氣廠煙囪積水濺傷美心食品廠兩男工 傷者眼腫送院

今日（18日）上午10時41分，大埔工業邨大盛街大埔煤氣廠，警方接報有不明液體濺出，飛彈到相鄰的美心食品廠房，兩名男子報稱眼睛紅腫，並有車輛「中招」。救護員到場將兩男送到大埔那打素醫院治理，警方正調查事件，暫列求警協助處理。

多間長生店涉合謀定價 競委會聯同西九反黑組持法庭手令調查

競爭事務委員會調查殯儀業從業員涉嫌合謀定價、瓜分市場，聯同西九龍反黑組探員，帶同法庭手令搜查13間殯儀公司及商會處所，包括紅磡區多間長生店及殯儀業商會。

西伯利亞寒潮成功過三關 天文台預測下周市區氣溫現「雙9」

一股源自亞洲北部的西伯利亞寒潮逐漸南下，並成功「過三關」，或令廣東降雪。天文台預測冷鋒將在本周末橫過華南，較強、較深厚的冷空氣將逐步南侵，市民在幾日間將經歷四季溫度。

小紅書女遊港讚風景美、港人友善 唯獨1點難接受：第一天就崩潰

香港獨特的城市面貌每年都吸引不少遊客來訪，最近1名女子就在小紅書發文分享遊港經歷，她直言香港的風景很美，港人很友善，食物也很美味，但唯獨1個地方美中不足。