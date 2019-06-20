【網購攻略】男士短褲最佳穿搭

炎炎夏日，大部分男士腦袋裡的想法就是怎樣涼快怎樣穿，除了拖鞋和T-shirt，短褲也是必備的item。短褲的流行模糊了高級時裝﹑運動裝﹑休閒服的界限，是大多數潮人衣櫃裡必備。短褲的流行給男性更多穿搭選擇，不用花太多心思即可配搭出想要的效果，充滿夏日氣息。但前提是，你要有一件好看有型的短褲才行。

今日小編就和各位帥哥們分享小短褲的穿搭指南，和你分享姐姐最愛的六種短褲類型～

1. 休閒工裝派

工人長褲給人一種懷舊氣息，由工作服演變而來的工裝短褲，實用派的多口袋設計﹑低調的滄桑感，讓造型變得很有感覺。改良後的工裝短褲有點青春，有點男孩子氣概，又帶點濃濃的復古味道。

OFFBORD 日系工裝五分短褲 ¥109

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抹茶色工裝短褲 ¥ 118

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2. 優雅西褲派

它適合溫暖的天氣，改良的西裝質地使質量輕盈。及膝的長度讓整體感覺不會太casual。

休閒西裝短褲 ¥ 152.1

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Lilbetter寬鬆格紋西裝短褲 ¥ 128

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MIXSEVEN 黑色西裝短褲 ¥ 299

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3. 意式棉麻派

棉麻質地加上硬挺的男裝褲型，為夏天帶來一絲清涼，又保留些少青春的運動氣息。

亞麻色棉麻短褲 ¥ 156

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意式素色休閒五分短褲 ¥599

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4. 運動技能派

採用功能優先的夏日風格，用防撕裂尼龍切割而成。堅固耐用，承受日常生活壓力，足夠cool，又帶點實用主義，是輕鬆速乾又有型格的質感短褲。

黑色男士短運動褲 ¥ 88

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速乾運動短褲 ¥ 99.9

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5. 夏日印花派

這種打扮適合不喜歡太單調的你，用活力的印花圖案帶出青春的氣息，簡單搭配白T與恤衫，走在街頭立即成為眾人焦點～

River toot 復古印花短褲 ¥ 299

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度假風印花牛仔短褲 ¥ 145

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6. 輕鬆休閒派

每一位男士都需要一條剪裁合身的繫帶短褲，在懶惰的星期天穿著。睡衣般的舒適，巧妙的剪裁，和透氣質料，讓你在悶熱的周末公園裡度過一個愉快的下午。

MIXSEVEN 復古寬鬆短褲 ¥ 279

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休閒運動短褲 ¥ 118

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純色寬鬆運動短褲 ¥ 84

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一條簡單短褲玩出多種花樣，能打造多種效果，快挑選適合你的短褲迎接夏天吧～

（產品資料以官方最新公佈為準）