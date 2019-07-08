玩遍曼谷近郊及華欣：輕鬆體驗森林及繁華都市～

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泰國的消費低，美食又多，很多香港人都喜歡到泰國快閃旅行，而曼谷當然是大家的首選～曼谷既有可以血拼的地方，也有可以好好享受五星級泰式按摩的地方。除了曼谷以外，華欣也是近年比較受歡迎的旅遊熱點。華欣沒有芭堤雅那麼人山人海，而且一樣風景怡人，沿着藍藍的海岸線散步，絕對是享受啊！華欣亦是泰國皇室成員的避暑聖地，大家快來體驗一下皇室的避暑生活吧～

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1. 真人版泰山，高空飛越森林！$688

【曼谷近郊半日遊】叢林高空吊索、泰式料理、綠山野生動物園（曼谷 / 芭堤雅出發）

到達曼谷以後，很多人都會先選擇到大商場逛逛，然後去夜市。可是除了繁華的鬧市外，曼谷近郊也有好玩的地方哦～大家可以參加一日遊到近郊的原始森林，可以探訪野生動物園，近距離的與動物接觸！之後更加可以在體驗全泰國最高級的高空飛索，高空索道全長三公里，在空中飛越高聳的大樹，就好像泰山一樣，肯定又刺激又難忘！進行飛索之前會有教練專業指導，同時也有足夠的安全防具，所以是絕對安全的～

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2. 曼谷市中心正宗泰式按摩 $233

【曼谷泰式按摩 】Let's Relax Spa 按摩體驗預約

做完泰山又在森林裡跑了一整天，絕對需要一個高質的全身按摩好好放鬆身心！這家按摩位於曼谷市中心的Terminal 21，旁邊就是BTS車站，即使是路痴也絕對找得到！這裡提供不同的SPA療程，包括草本、香薰、精油按摩，也有熱石，總會找到適合你的療程哦。現在透過KKDay訂購更加可以先預約時間，那就不用到時候慢慢排隊，可以有更多的時間在曼谷四處逛逛囉～加上有網友說療程之後更加送贈芒果糯米飯，CP值極高！

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3. 跟隨泰國皇室腳步，去華欣避暑～

【泰國專屬包車】曼谷 － 華欣 私人專屬包車自由行

華欣是泰國皇室的避暑聖地，當地的風景絕對是有保證！由曼谷去華欣車程大約三小時，既然去旅行當然是要舒舒服服的，包車絕對是一個好選擇。包車的話可以預約司機在曼谷市內酒店接送，然後自行安排景點，就連在曼谷和華欣途中的景點都可以參觀得到。這裡提供4 － 10人的車型，適合一家大小或是好友出遊。

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只要跟着這篇推介到曼谷華欣，肯定會有一個難忘的旅程哦。

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(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)