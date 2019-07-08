深潛體驗— 布吉快閃之旅！(內含交通及找換店資訊)

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最近六月初女友辭了工，碰巧某本地某廉航又推出了往布吉的優惠機票，既然遇到了這個絕佳的時機，我就決定乾脆放幾天假，跟她去布吉享受一個三日三夜的雙人假期！我和女友一直想試一試深潛，無意中發現了kkday 有一個浮潛 + 深潛體驗的觀光團，即使沒有PADI 證書也可以報名。報名時需要提供包括身高的個人資料和酒店位置，負責人會在出發前兩天跟你確定接送時間和地址。

【體驗搭乘馬蒂尼號遊艇】泰國皇帝島一日遊（含浮潛、深潛）

深潛體驗安排在行程的第二天，我們乘坐夜機扺達布吉機場時已經晚上11時多了，基本上由機場到酒店的交通有3種：

1. 的士 — 機場出口會有或用Grab召送，按路程收費，往芭東大概800 THB

2. minibus — 每位收費約180-200 THB，包一件行李，但要等齊人才開車，還要逐間酒店接送，最便宜但時間最久

3. 租車接送 — 最方便，一般都是$160 HKD左右，可先在app預約

我們當然是選第三項了，其實租車還有一個好處是不用費精神講價，司機態度很好，車也很潔淨和舒服，只是約40分鐘便扺達我們位於芭東的酒店了。

【立即預訂】布吉島機場（HKT）— 布吉島酒店專車接送

一出機場就會看見有人拿著你的名牌，相認後等 5 - 10分鐘後便會有私家車來接送 (圖片來源：作者）

次日的接送時間是早上7點正，我們遲了差不多15分鐘才到酒店口見司機，急忙連番道歉，幸好司機沒有計較，禮貌地打招呼後便到下一間酒店接另一位香港客人，最後到碼頭去。

扺達後我們才發現，原來整團只有3個人。導遊Chan 說的普通話非常好，比大部分香港人還要標準，他簡單介紹一下行程，就帶我們乘接駁車到上船位置（那碼頭超大的）。

馬蒂尼號不算太大，下層放滿了潛水用的裝備，有差不多10位工作人員在下層室內休息。我們3個就到上層去享受海風，船程大約1小時，我們睡了一會兒便到皇帝島了。

教練Sam也是操流利的普通話，他極認真的教我們深潛要注意的安全措施和技巧，確保我們都記熟了有步驟才下水，還提醒我們不要破壞那裡的生態。有兩位教練陪我們下去，剛開始時的確有點手忙腳亂，要在教練協助下慢慢地學會勉強控制身體、換氣和調節水壓，一輪驚慌過後才突然發覺，天啊！海的水超清澈！底下全是珊瑚礁，而且非常多不同種類的魚，教練會帶著你慢慢下潛，指出不同有趣的生物如海膽、鰻魚、小丑魚等。

起初Sam指著一塊石頭，但細心一看原來是會變裝的八爪魚！(圖片來源：作者)

深潛體驗大約45分鐘就完結，整個人都累透了。導遊隨即帶我們上岸吃午餐。老實説Ban Raya酒店的自助午餐真的談不上好吃，酒店內有泳灘和泳池等地方休憩。

下午我們再到同一個海域去浮潛，基本上是自由活動，可以細心欣賞這片美麗的海洋，但教練們還是會不時提醒你注意船隻和礁石，確保安全。

水下攝影需要額外付費，開價$1200 THB /100 pcs，如果你知道水底攝影裝備的價錢應該會覺得頗值得的，有興趣的可以試試講價啊！

總括來說，這旅程非常物超所值，導遊和教練們都很熱心照顧，可以一次過體驗深潛和浮潛，最重要的是不像一般local tour 那樣很多人在擠擁，可以慢慢和寧靜地享受整個旅程，還較便宜！

（一般往皇帝島只含浮潛的團都要約$300 一人，深潛要外加約$250，還要看你殺價能力......）

最後想跟大家推薦一間在芭東的找換店。芭東沒有super rich的，那裡找換店很多，兌換率差異亦很大，我去的時候由3.81到3.94 也見過（香港換一般是3.82至3.89）。在Junceylon Mall 旁邊有一間叫Tai Pan Disco，往前走就會看見一間有黃黑色帆布寫著「Exchange Best Rate 24 Hours」的找換店，我走了一整條大街就只有這間有3.94這個兌換率啊！

(圖片來源：作者)

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(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)