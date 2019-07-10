夏天先壞冷氣機？一把風扇就搞掂！

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屋企一定要一個強勁電風扇，先可以支撐你整個夏天。有乜風扇好用又抵買？今日小編精心挑選咗幾款畀大家揀，總有一款啱你心意～

1. 日本IRIS空氣循環電風扇 ¥88 (原價¥128)

日本IRIS嘅家電一向很受歡迎，今次介紹呢個電風扇利用環保物料製造，有3個風速可以自由控制，有手柄可上下調整風扇頭面向的位置。

有安全網罩避免孩童會將手指伸入而受傷，讓家人更放心。開冷氣再配搭風扇用，可以促進空氣循環，加快室內溫度均衡。

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2. 奧克斯落地直立式風扇FS1613 ¥94 (原價¥109)

如果想要直立式風扇，可以考慮吓奧克斯風扇FS1613，風扇頭可上下俯仰調節，有3個風速可以自由控制，90度左右搖動。風扇嘅高度亦可調節，最高可以伸長至118cm！例如屋企有碌架床的話，訓上格嘅你都唔需要擔心個風扇會吹唔到，而且佢亦有穩固嘅底座。

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3. 迷你手提式製冷冷氣機 ¥62.49 (原價¥72.49)

呢個可以擺喺你枱面嘅冷氣機相當有名！只需要打開水箱，加入水或者冰粒，然後連接USB線啟動電源。水箱有375ml的容量，一次裝滿可以使用8小時，3個風速可以自由選擇，絕對夠晒涼！

輕功方便細小，絕對係一部可以隨身攜帶，放得喺你枱面嘅冷氣機！再犀利啲嘅嘢就係佢內置7種顏色嘅LED燈，夜晚除咗可以嘆冷氣之餘仲可以將佢成為你嘅小夜燈！快啲買部返屋企嘆吓啦～

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4. 美菱家用落地無葉風扇 ¥149 (原價¥199)

美菱家用落地無葉風扇可以遠距離利用遙控控制，3個風速可調節；風扇頭可90度擺動，超廣角度送風。而且無扇葉設計好安全，特別讓有小孩嘅屋企放心，唔怕小孩會誤觸扇葉弄傷。

無扇葉設計更令日常清潔工夫減少，前蓋板可拆卸清洗，唔使再好似傳統風扇咁要拆扇葉落嚟慢慢清潔。而且呢個風扇仲可以節能慳電！無扇葉風道優化，有效降低能耗嘅同時確保風力充足。仲可以設定定時功能，咁就可以係半夜熟睡後自己熄機，慳錢又慳電。

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5. 亮源方LED風扇燈吊燈 ¥199 (原價¥229)

最後推薦埋大家呢款又靚又實用嘅風扇燈吊燈！三合一多功能，照明﹑吹風﹑通風，都冇問題！360度旋轉導風輪，送風面積超廣，可以吹到成個客廳都冇問題～

隱形扇葉嘅設計，令大家唔使擔心風扇唔美觀嘅問題，而且佢嘅外觀係鑽石款，都好靚㗎，白色又唔怕會同屋企嘅裝潢唔夾。

而且仲可以下載手機APP，利用電話一按即可以控制風扇，無論係開關﹑定時﹑光嘅亮度﹑色溫等等，都可以利用手機就調節晒，超級方便～

買番個安裝喺客廳都好方便！𠵱家購買即送你¥30優惠券！到手價只需¥199！

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(產品資料以最新官方發佈為準)