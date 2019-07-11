消暑也講究 小風扇功能大比拼

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說起夏日的消暑單品，大家都一定會想起小風扇。每逢夏天，就會看見街上每個青年都手拿一把小風扇。時到今日，小風扇都已經進化到不同的版本，有不同的功能。今日讓小編綜合各個版本，進行小風扇功能大比拼。

桌面小空調

價錢：領券價¥99.9起 (原價¥149.9起)

有沒有想過空調都可以空在桌面上？桌面小空空調可以說是傳統小風扇的終極進化。有時一人在家開空調會覺得太浪費，可以怎麼辨？桌面小空調就可以解決這個問題。作為迷你小空調，它的重量只有470g，再加上只需要靠USB供電，可以在家輕易搬運。雖然它的體積細小，但送風范圍卻可以廣至120度，風力亦可分三檔，滿界名種要求。在家的小風扇，真的非常方便。

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掛頸小風扇

價錢：¥58

傳統的小風扇都是以手握式為主，但如果要一直手提的話難免會感到疲倦，而掛頸小風扇則免去這個弊病。只需要把風扇掛在頸上，就可以享受涼風。而且更具備左右兩邊的葉扇設計，確保各個方向都有涼風吹送。最吸引的功能在於，掛頸小風扇內含香薰合，只要放入香薰片，吹岀來的風就會有香薰的香味。掛頸小風扇結合了各功能，是夏天消暑的好幫手。

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USB小風扇

價錢：領券價¥1.05起

要携帶小風扇岀街第一個要克服的問題就是電量，一但小風扇沒有電，在炎炎夏日真的非常難受。但USB小風扇就不用擔心這問題，只需要有智能電話就可以為USB小風扇供電。而且USB小風扇的體積極少，無論是携帶岀街還是收納都十分方便。USB小風扇的價錢只是2.5人民幣，絕對是消暑必備單品。

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看完以上小風扇的整合，快點購買適合你自已的小風扇吧！

(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)