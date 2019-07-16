大阪市區遊記 介紹超抵交通卡玩盡關西

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香港人去日本旅行多到被人戲稱「番鄉下」。小編上次就同大家分享咗東京市區抵玩遊記，除咗東京，話大阪係香港人去得第二多嘅城市相信冇乜人會反對。所以今次小編就同大家拆解點樣以最抵價錢玩轉大阪市區喇！

想以最低價錢玩到最多地方去到最景點，第一樣非買不可嘅就係周遊卡。一卡在手，可以喺大阪多達50個景點設施表演免費入場，另外上百個景點設施店舖享有優惠，更加可以無限次免費乘搭大阪地鐵Osaka Metro同大阪巴士全部線路，一日pass仲可以搭埋私鐵部份線路，性價比高到不得了。

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小編自己就買咗兩日pass，不過可以去嘅地方實在太多，所以兩日入面都只喺去咗小部份，下次嚟嘅時候又可以買哩張pass去不同嘅地方。以下就同各位簡單講吓小編去過邊幾個地方喇：

1. 梅田藍天大廈 空中庭園展望台

要注意嘅係地下傍晚6點就會截龍，所以要睇夜景都要6點前到。

可登上天台眺望大阪美麗夜景

天台仲有個地方俾情侶扣上寫有雙方名字嘅鎖，喻意永不分離。

2. 大阪城天守閣

由地鐵站落車行到天守閣城堡要大概半小時，不過沿途景色非常靚，行吓影吓相就到了。入場券喺入城堡先需要，城堡入面有關於日本歷史展覽，登頂後更可欣賞眺望大阪城周邊如詩如畫美景。

3. 通天閣

通天閣景色相比上面兩個地方畸為遜色，不過入面經常會有唔同主題嘅有趣展覽。

4. 大阪海遊館

注：海遊館門票並唔係周遊卡免費項目

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入面有超過600種海洋生物，啱晒親子遊嘅景點。

海遊館入面意義不明嘅扭蛋。

最後提提大家，周遊卡雖然可以免費搭地鐵巴士，但最多只有2日。如果之後要繼續喺大阪玩，最好最方便一定要買番張大阪嘅八達通：ICOKA卡。

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(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)