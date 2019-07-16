人生成功第一步：嚴選優質BB鞋仔專賣淘店

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上次小編就同大家介紹咗幾間既安全又靚仲好平嘅BB衫專賣淘店，今日我哋就將個焦點往下移。對於開始學行路嘅BB嚟講，今日嘅一小步，係BB將來成功嘅一大步，咁重要嘅事，梗係要認真對待喇，點可以求求其其落街見到咩就買咩呢？所以今日就承接上次，為大家講吓有邊幾間優質嘅專門賣BB鞋仔嘅熱門淘店喇。

1） 【伢芽小童旗艦店】

呢間店專賣0-4歲嘅鞋仔。小編一眼望埋去覺得有啲似IG賣波鞋嘅IG shop。點解咁講？因為佢每對鞋嘅相都係店主放喺同一個背照前面影。唔會話唔同鞋放喺唔同背景令你覺得佢靚，夠晒老實。加上佢啲鞋仔都係講緊幾十蚊上落，對比香港行商場見到嘅吓吓都要百幾二百蚊起跳，喺香港一對嘅價錢可以喺到買到4-5對，真係抵好多，所以就即刻收藏咗。

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嬰兒涼鞋布鞋軟底防滑（原價¥79 特價¥39.8）

呢款涼鞋仔每月銷量去到15000對以上，咁受歡迎就知佢唔小嘢。第一印象就係覺得佢好可愛。不過買番嚟先感受佢嘅威力，佢嘅防滑底真係做得好好，小編囡囡著住佢行任何地方都未試過跣倒，做爸爸媽媽嘅帶佢出街就更加放心喇。對鞋仲好柔軟，唔會硬倔倔整到BB隻腳仔。價錢方面計落港幣都唔使50蚊，抵買到癲。

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嬰兒不掉鞋春秋款（原價¥75 特價¥39.8）

有涼鞋仔，當然要有埋密頭鞋，始終唔係所有地方都咁乾淨。哩款密頭學行鞋仔基本上同上面嗰款涼鞋仔差不多，一樣咁防滑，一樣咁柔軟，連價錢都一模一樣。最好就係兩款都買一對，因應唔同情況畀BB着唔同鞋仔。

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2）【布拉米勒旗艦店】

哩間店賣好多種小朋友鞋仔，學行鞋、拖鞋、涼鞋、雨靴、帆布鞋、居家拖鞋⋯⋯見種類咁豐富，加上成日店色彩好繽紛，二話不說就收藏咗。然後再仔細睇埋佢啲鞋款，好多都係以動物做主題，乎合晒小編囡囡嘅愛好，即刻又掃咗幾對番屋企上貢俾我個小公主。

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涼托鞋女童可愛小公主室內防滑軟底（原價¥55 特價¥26.8）

第一樣吸引我嘅就係哩對恐龍拖鞋仔。上面隻恐龍真係好得意，買咗番去囡囡都好鍾意。而且佢用雙面防滑設計，即係除咗鞋底，連鞋面都有防滑，咁就令爸爸媽媽雙重放心喇。雖然價錢好似貴咗少少，不過摸過上手就會覺得佢真係值哩個價。佢哩款哩仲有申請專利，絕對係高質產品。不過小編個人意見，有啲顏色款都幾奇怪，最靚都係佢封面嗰對粉紅色，如果係男仔着嘅就粉藍或者黑橙色，其他色真係不敢恭維。

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兒童棉拖鞋冬季居家棉鞋包跟（原價¥56 特價¥26.8）



普遍香港人屋企都冇暖氣，所以冬天就算係屋企都幾凍。為咗唔好冷襯BB嘅腳仔，一對保暖嘅居家鞋就好必要喇。小編就大推哩款BB居家鞋，佢唔單止外觀似兔兔好得意，小朋友一定鍾意，功能性都做得好好。首先佢好輕，唔會對BB造成負擔。然後佢個底好軟，BB會踩得舒服。再嚟佢啲毛毛係用綿造，保暖一流。最後佢鞋根有用橡筋，BB點跑跳都唔會甩鞋，咁父母就唔使執餐死喇。所以雖然佢價錢唔係特別平，但都賣咗十幾萬對，絕對係值得買嘅優質品。

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(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)