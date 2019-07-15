新手爸媽備忘錄：安全可靠靚靚BB衫淘寶專賣店

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講起BB衫，好多新手爸爸媽媽都會因為擔心安全問題，而盡量買品牌産品俾自己嘅小寶貝着。但其實好多時品牌產品都只係貴在個品牌同廣告度。如果識揀嘅，絕對可以喺淘寶搵到相同質素，但便宜好多嘅BB衫。今日小編就以安全可靠為首要原則，精選咗三間自己都有幫襯開嘅BB衫專賣淘寶店畀大家參考參考。

1.【童泰母嬰旗艦店】

童泰成間店都係行簡約樸素風，啲衫好多時都係素色或者簡單圖案。啲款都幾似百貨公司賣緊四五百蚊一件嗰啲，質地望落都唔差。見平平地就買咗幾件番嚟，估唔到摸起上來用料高級之外，設計仲好方便BB日常活動同換尿片。

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童泰嬰兒連體衣蝴蝶哈衣0-3-6個月爬服純棉春夏裝 ¥29.9

哩算係經典款，簡單圖案望落乾淨企理。用料仲係純綿，BB一定著得舒服。成件衫好多地方可以調節鬆緊，令唔同體型嘅BB都著得舒服。另外褲檔位仲係用啪鈕設計，方便晒各位爸爸媽媽換尿片。

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童泰新生兒0-3月純棉和尚服內衣套裝 ¥29.9



對比起一件頭，分開衫仔同褲仔嘅好處就係幫BB換衫更輕鬆，同埋整污糟咗少少唔使成身換。小編推薦加多¥15要埋條連襪褲，唔單止保護性更全面，仲更加保暖𠻹。

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2.【咔咔熊貓嬰童店】（四個金皇冠）

哩間淘店用一句總結就係平靚正款式多。望番佢間店竟然係四皇冠，即係無論銷量、好評量定信譽都係一流。各式各樣趣怪圖案衫仔不在話下，價錢平，質素仲有番保證。絕對有收藏價值。

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嬰兒短袖純棉T-shirt ¥10

10蚊件咁平嘅T shirt已經唔係周圍有，仲要係全綿、用料做工都有質素嘅更加難搵。再加埋佢有各式各樣有趣卡通圖案，令小編都忍唔住一次過掃咗十幾件番嚟俾囡囡日日換新衫。

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嬰幼兒純棉短袖套裝 ¥17.8

淨係衫仔又點夠呢？當然要襯埋下身，哩到就有埋成套買喇。一套套襯好晒喺到就唔洗煩，最啱啲自認唔係好叻襯衫嘅父母。咁就唔怕幫BB亂襯造成時裝災難，畀人影低咗笑成世呀。仲要一套20蚊有找，直頭係抵到爛。

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3.【蓓萊樂旗艦店】

最後哩間係天貓嘅品牌直銷店，啲衫仔玩味十足，潮款多多。各款奇形怪狀嘅有趣衫仔，當中有部份真係好似啲公仔先會著嘅衫，完全可以滿足到啲襯衫癮十足嘅爸爸媽媽。

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嬰兒連體衣服睡衣 ¥27

哩件背心好啱啲大概半歲大嘅女B係夏天著，就咁掛喺衫架度睇形狀有啲似肚兜，但著起上黎真係好靚女得黎又有氣質。仙氣係要由細培養，女神育成計劃就由此起喇。

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嬰兒連體衣服秋冬款 ¥109

有夏天衫又點能夠忽略冬天衫呢？哩件真玩味十足，又真係好得意好得意好得意。重點要講三次！著起上黎成隻羊仔咁，如果BB已經識爬，你就會見到隻羊係地下慢慢咁蠕動。淨係嗰個令人溶化嘅畫面已經值晒回票價喇！

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(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)