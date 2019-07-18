《 旅行旅上癮 》遊歷福島核電廠 (2) 核污染後已成廢墟？

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2011年3月11日，東日本發生近代最大型的地震災害，日本人早已習慣了地震的影響，但隨之而來的，卻是高達20米的大型海嘯，加上核電廠坐落在岸邊的關係，巨型的海嘯沖壞了核電廠的水冷裝置，令3月12日核電廠發生大型爆炸，40KM甚至60KM範圍的日本農村地區遭受大型的核污染災難。市民原以為的例行疏散，卻變了永別故居。

上網

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交通

筆者參加的旅行團是由東京出發，亦不太建議自行乘車前往，但據知由福島市中心出發，亦有一定的旅行團，用英文在網上找一下，一定會有，以下為東北交通推介：

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8年過後，日本政府透過多項措施清除了災區大多的核污染(主要清理帶有強輻射的微塵)部份20KM 內的地方亦開始逐步開放返還困難區域，筆者有幸到訪附近的區域，了解在核災過後，當地真實的復興情況與環境。很多時我們透過媒體了解當地資訊時，都會被傳媒譁眾取寵的方式污名化現在福島的核災情況。

今次到訪當地，雖然仍是廢墟處處與人煙稀少，但觀察到的是日本人的堅持與精神，在災後仍然不放棄地重建家園。東日本311大地震主要影響的區域大多為農業地區，是次到訪的浪江町大多數人以務農與核電相關工作為生，是次的重大打擊令該地區重新建立全新的產業鏈 – 無人機研發。八年了，核災帶來的影響仍然存在，希望未來重臨該地能有更新一番的轉變與革新。

Part 2主要為

1. 到訪因影響生計而轉變成廢核主要者的和牛養殖者

2. 到訪被15米海嘯生吞的請戶市

3. 斷開車站的另一方 富岡町

本文照片均有不同解說，希望大家可以耐心欣賞

一天遊詳情：由東京出發，由導遊帶領下遊走返還困難區與開放區域，途中不斷到達不同的受災景點，簡單講解現時情況(隨團附有測輻射儀) 導遊將以全英文講解，到訪不同核災景點，更有機會與廢核主義者交流意見，坐程12小時，實際活動時間：4.5小時(來回車程3小時) 建議必須跟團到訪該地區，因為安全問題(暴力團)與熟悉問題，避免因誤入返還困難區而犯法。

訪問廢核運動人士吉澤先生

在東日本大地震後，吉澤並沒有聽取緊急避難呼籲離開，即使核電廠爆炸後，警察都留下通訊設備離開，吉澤都留下照顧和牛們，之後卻是惡夢的開始。

因應畜牧的牛羊受放射性影響，已不適宜食用，在經過大部份同意下，對豬牛羊等進行撲殺，只有貓狗能隨主人疏散，吉澤先生選擇將他們留下來，照顧至終老。

在一個月後，因牧場距離核電廠14km，吉澤不得不離開牧場，直至2017年的回歸。

吉澤先生表示，東京人因為離事件發生十分遠，未知真實情況，加上日本政治氛圍十分冷感，基本上在涉谷得不起人注意，吉澤先生十分憤怒，認為我們受災的最大原因因為首都圈電力需求龐大，福島核電廠亦主要供電予東京都，但卻要本地人為事件買單，十分不公平。

吉澤先生為我們逐一解說事情的經過，表示日本政府並不幫助受影響的蓄牧戶，作為經營核電廠的東電對其不聞不問，亦未有就棄核表態，吉澤先生經歷事後成為日本廢核社運人士，並參加浪江町市長選舉，其口號為浪江町已死，顯而易見，得不到選民支持。

吉澤先生的和牛們

因為吉澤先生沒有放棄其300頭受污染的和牛，但牧草費用十分高昂，過去一直依賴捐款支持購買牧草，如今的和牛只能吃附近工廠的菠蘿皮作食物之用，因此剛到埗後便傳來強烈的壞菠蘿味。

牛隻在事件過後不久，吉澤先生發現牛身上有異變白點，認為此事與放射性物質污染有關。

浪江町國王神社

我所站在的地方原為浪江町請戶市的岸邊，經歷15米巨海嘯去襲擊後，區內所有建築物均受損而拆卸，站在的高位置為抵擋海嘯所新建的高牆，大約3米高左右，希望能減低再次海嘯的風險。之後的土地將會填高與海牆並齊，防止海嘯。

受到地震和核災影響的市鎮，均可決定是否原址重建或易地重建，有部份市鎮決定離開故土重新建立新社區，請戶市則尚未決定去向。

請戶小學

導遊分享此地的小故事，在地震過後，小學生依演習所得留在平地等待，同樣在遇上海嘯時亦同樣。但在海嘯預警愈來愈高的預計海浪高度，小學生認為必須跑至2km外的高地，老師同意該做法，開始狂奔至山上。其他人見到亦相繼加入，在最後一位到達山腳時，海嘯來襲，學生們全員生還。

15米高海嘯吞噬整個請戶市。因為小學的電機房設置在地下，電力系統在海嘯來襲時受損，小學停留在海嘯一刻。

整個重建位置只留下請戶小學作紀念之用，有人認為應該放下過去拆卸建築，有人卻認為這是紀念已逝之人。

東日本大震災慰靈碑

整個墳場亦受海嘯影響而全部被摧毁，此為全新的浪江町公立墳場，此為新建立的慰靈碑，大多為一家人。聽到最痛心的是，因為在海嘯後便發出疏散公告，人們根本不能到海嘯地區再次尋找失蹤家人的情況，可能有部份人原本有機會生還的，卻因為核災，而失去拯救機會。

東日本大震災慰靈碑

歸還困難區便利店

問導遊為何會打開門口，導遊說很多不法份子會闖入人煙稀少的歸還困難區掃蕩財物，很多地方可能不是受地震影響而破壞，更多的是暴力團不斷在該區尋寶而造成。

+ 4 + 3 + 2

一街之隔，已是分開歸還困難區域。

富岡町出名的夜之森櫻花通道，因應清除核災指示，樹木被修剪受污染的樹枝，但在同樣的四月時，仍是燦爛開花的通路。由於整條道路尚未完成開放，部份居民希望透過乘車與保護衣，在四月時走畢整條夜之森櫻花通道，懷念失去了八年的感覺。

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(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)