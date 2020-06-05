【咖啡】膠囊咖啡機值得買? ¥599咖啡機迷你易用 實用性超大牌子?

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香港人對咖啡的熱愛程度絕對是不容小覷，上班前先來一杯提提神，下午再來一杯放放鬆，一日幾杯似乎已成為生活常態。不過說到買咖啡，相信很多人也習慣光顧連鎖咖啡店，貪其方便就手，飲慣飲熟。不過正所謂「小數怕長計」，即使只是連鎖咖啡店的咖啡，價錢也絕對不便宜，一個月的「咖啡費」更隨時上千元！作為「無啡不歡」的咖啡迷，你又有沒有考慮過自己動手沖製咖啡？省錢省時之餘，亦能調製出最適合自己的口味！

沖製咖啡不外乎分為手沖或機沖兩種，手沖固然能調製出最適合自己的咖啡口味，不過所需的器材及時間亦相對較多。為求方便，或者新手入門，不少人都會選擇為家中添置一部家用咖啡機，隨時隨地享受精品咖啡。不過家用咖啡機又分為半自動式、自動式及膠囊式，若然有興趣入手，又應該如何選擇？

如果追求味道層次的變化，自動及半自動式嘅咖啡機絕對是不二之選，不過同樣地，這兩款咖啡機的操作方式及步驟便相對繁複，使用時或多或少也需要相關的知識及技巧。假如只想以最簡單、最快速的方式製作咖啡，那膠囊式咖啡機相信會是最佳的選擇。

1分鐘了解膠囊咖啡機

膠囊咖啡機是近年出現的新型咖啡機，相對於傳統的自動式及半自動式咖啡機，膠囊咖啡機把沖製咖啡程序大大簡化，主打快速、方便，以及不需要任何技術即可操作。使用時只需要準備水和膠囊咖啡，把膠囊放進機內，然後按下按鈕，不到兩分鐘的時間就能享用香濃的咖啡。而且咖啡膠囊的保質期平均都在1年以上，對咖啡的保存並不像手沖或自動式咖啡機那麼嚴格。

膠囊咖啡機怎麼選？

1. 【根據膠囊口味挑選】

市面上大部分膠囊咖啡機都只能使用同品牌的膠囊來沖製咖啡，建議選購前最好先了解各類咖啡機的品牌與對應的膠囊是否符合自己的口味。

如Nespresso大部份機種都無法沖泡拿鐵類的咖啡，因此品牌相對會較少牛奶口味的膠囊，加上咖啡機的萃取壓力較高，會較為適合沖製口味厚實的濃縮咖啡。

如個人口味更偏向奶類咖啡，那同樣是雀巢旗下的其他品牌，如Dolce Gusto則會較Nespresso優勝，事關Dolce Gusto大部份機型都能沖泡出奶泡，因此膠囊口味會更多樣化，除了一般的拿鐵、卡布奇諾、焦糖瑪奇朵等奶類咖啡，還有不少豆乳拿鐵、抹茶拿鐵、巧克力等等的飲料口味可供選擇。

2. 【細節及附加功能】

除此之外，選購時亦不妨留意水箱的容量，如水箱越大，便不需要頻繁地加水。

3.【計算平均一杯的飲用成本】

一般來說，一個膠囊通常就是一杯咖啡的份量，因此每杯咖啡的價錢也就取決於膠囊的成本，選購前不妨先看看各大品牌的膠囊價錢，如Dolce Gusto的膠囊價錢由HK$2.2至HK$7.2不等；而Nespresso則由HK$4至HK$6.7不等，視乎口味而定。

膠囊咖啡機五花八門，品牌型號多不勝數，假如看畢上文不知選哪款才好，不妨看看以下這款Dolce Gusto咖啡機——PICCOLO XS。咖啡機去年年尾面世，除了具有簡單易用、快速沖泡的特點，更是雀巢旗下最迷你的型號，非常適合香港的「蝸居」使用。

Dolce Gusto PICCOLO XS 膠囊咖啡機

1. 最迷你咖啡機型

一般咖啡機大多體型笨重，體積猶如一部中型焗爐一樣，要擺在家中其實也頗為佔位。而這款PICCOLO XS則與過往的咖啡機大為不同，其體積非常小巧迷你（寬高深13.7×26.3x 27.6cm），機身的面積比一張A4紙還要小，而高度卻只比Iphone手機高出少許，實屬「慳位」之選。

(圖片來源: 淘寶)

2. 專業級咖啡萃取壓力

PICCOLO XS雖然機身迷你，但規格卻絕無偷工減料，其萃取系統採用了專業咖啡店級的15 Bar 高壓力規格，只需1分鐘內即可沖泡出媲美咖啡店含有豐富咖啡脂的專業級咖啡。

(圖片來源: 淘寶)

3.「一杆操作」功能

除了體積迷你，PICCOLO XS的另一特點在於簡單易用，雖然水量控制方面採用的是手動而非自動控制，不過其「一杆操作」的設計亦讓用家只需以一個手勢，撥動搖杆，便能簡單地調節水量。

(圖片來源: 淘寶)

4.「奶泡一體」功能

不少膠囊咖啡機都不具備奶泡功能，而是要配搭奶泡機同時使用，才能製作出完美的牛奶類咖啡。而PICCOLO XS則具有奶泡的功能，只要放入牛奶類咖啡膠囊，不用添加牛奶也可打出綿密奶泡，絕對能省回不少功夫。

(圖片來源: 淘寶)

5. 800ML水箱及便利托盤設計

PICCOLO XS的機身水箱容量多達800ML，方便用家同時沖泡多杯咖啡而不需要頻繁加水。此外，機身還具有三段式可調節托盤，可根據杯子的容量及高度調節托盤的位置，方便用家使用不同杯子，沖製不同類型的咖啡。

(圖片來源: 淘寶)

6. 多達25款膠囊口味

膠囊咖啡機雖然面世不久，不過市面上的咖啡膠囊口味已相當豐富。單是PICCOLO XS適用的膠囊口味已多達25款，不論是美式咖啡、意式濃縮、摩卡、焦糖瑪奇朵、鮮奶濃縮咖啡都應有盡有。而最特別之處在於PICCOLO XS除了可使用Dolce Gusto的膠囊，還能配搭星巴克的膠囊，沖出咖啡店級數的咖啡。

按圖看更多實物使用圖：

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