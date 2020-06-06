親子「共煮」有助兒童均衡飲食！可從BRUNO、Récolte氣炸鍋開始…

中大健康教育及促進健康中心於2017年進行研究，向香港536名小四學生進行問卷調查，結果發現八成半受訪學童蔬果攝取量未達標準。 小朋友偏食習慣成風，家長不妨參考以下幾招，從煮食、買菜甚至種植食材多方面讓他們參與過程，提高對蔬果的喜愛度。

帶小朋友買菜認識食物原型

小朋友喜歡參與決策的過程，家長可帶他們去街市和超級市場買菜，讓他們揀選自己喜愛的蔬果。另外讓小朋友認識食物的原型和顏色，亦可提高他們對進食的興趣，家長可藉此講解各種食物的好處和營養，進行想像力的練習等，讓購物過程更有趣。

帶小朋友買菜可讓他們認識食物原形。（getty images）

親子種植令小朋友愛上蔬菜

很多新界農莊開放農地作消閒和教育用途，家長可在假日帶小朋友參觀，一嚐播種、施肥、收割的滋味，甚至短期租用農地，種植有機蔬果。家長可從中介紹食物的來源，同時讓小朋友享受自己栽種的成果。

不過租用農地有限，大家也未必有時間到新界農莊體驗耕種，家長可購買小蕃茄、香草、蘆薈盆栽，交託小朋友照顧，雖然收穫未必能做成一頓晚飯，但小朋友仍可從種植過程中漸漸愛上蔬菜。

新界有不少農莊可讓小朋友體驗農耕。（許珞珩攝）​​

用色彩豐富的蔬果入饌

很多家長都知道，讓小朋友參與製作餐點的過程，可提高他們對進食的興趣，但煮食前也有兩點需要留意。

小朋友對豐富色彩無抵抗力，家長可混合色彩繽紛的蔬果例如西蘭花、南瓜、三色椒、紅菜頭等，而餃子、釀豆腐、沙律和pizza都是不錯的選擇，亦可留意用顏色明艷、造型可愛的餐具器皿和煮食用具，令小朋友更投入煮食過程。

PIZZA適合放上大量蔬果，且較易被小朋友接受。（unsplash）

另外家長可按小朋友狀況安排煮食工作，年紀小的孩子可幫忙洗菜和包餃子，而小學高年級以上也可在家長指導下切菜和絞碎肉類，甚至開火加熱食物。

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