【NBA復賽】新賽制好複雜? 一文睇清新玩法+免費睇復賽直播方法!

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新冠肺炎疫情全球肆虐，不少NBA球星早前相繼確診新冠肺炎，NBA聯盟更一度宣布停賽，對球團、球員，及一眾球迷亦造成極大影響！停賽接近四個多月，NBA終將於香港時間7月31日復賽！重啟方案聽似複雜，新玩法有甚麼大改變和影響？以下一文將整合解說NBA復賽新賽制，解釋所有疑難！

NBA復賽日期：7月31日（香港時間） 重啟地點：奧蘭多迪士尼世界內的體育世界綜合館 重啟形式：「閉門」作賽

全聯盟30支球隊當中，只有22支球隊獲得資格參與復賽常規賽，包括東西岸首8名球隊，以及成績在六場場差之內的另外6支球隊。

常規賽中，每隊球隊將會多打8場比賽，以定奪他們在季後賽的排名。經過8場常規賽後，東西岸分別排頭7名的球隊均能確立其晉級資格。

而經過8場常規賽後，若分岸第8位球隊已經領先第9位4場場差的話，那麼第8位球隊將直接取得季後賽席位；但若第8與第9位球隊之間的場差不足4場，就需要進行附加賽。

在附加賽當中，第8位球隊只需要擊敗第9位球隊一次即可取得季後賽資格，而第9位球隊就需要連贏兩場才可參加季後賽。

有哪些球隊獲資格參與NBA常規賽？

東岸球隊：

1. 公鹿 Milwaukee Bucks

2. 多倫多速龍 Toronto Raptors

3. 波士頓凱爾特人Boston Celtics

4. 邁阿密熱火 Miami Heat

5. 印第安納溜馬 Indiana Pacers

6. 費城76人 Philadelphia 76ers

7. 布魯克林籃網 Brooklyn Nets

8. 奧蘭多魔術 Orlando Magic

9. 華盛頓巫師 Washington Wizards

西岸球隊：

1. 洛杉磯湖人 Los Angeles Lakers

2. 洛杉磯快艇 LA Clippers

3. 丹佛金塊 Denver Nuggets

4. 猶他爵士 Utah Jazz

5. 俄克拉荷馬城雷霆 Oklahoma City Thunder

6. 休斯頓火箭 Houston Rockets

7. 達拉斯獨行俠 Dallas Mavericks

8. 孟菲斯灰熊 Memphis Grizzlies

9. 波特蘭拓荒者 Portland Trail Blazers

10. 新奧爾良鵜鶘 New Orleans Pelicans

11. 沙加緬度國王 Sacramento Kings

12. 聖安東尼奧馬刺 San Antonio Spurs

13. 鳳凰城太陽 Phoenix Suns

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