【NBA復賽】直播賽事邊度有得睇?兩大直播平台比較 $2即睇一場波!

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早前因新冠肺炎疫情而停賽接近四個多月，今年NBA球壇可謂風波不斷，今日NBA復賽在即，相信一眾球迷已等得心急如焚！NBA將於香港時間7月31日復賽，編輯整合了兩大NBA直播平台的收費服務作比較，還未決定在甚麼平台觀看賽事的話，不要錯過本文提供的參考資訊！

如果想於香港收看NBA直播賽事，NBA官網以及《體通天下》均是現時兩大比較熱門的直播平台。

NBA官方平台提供兩大收費直播服務計劃，分別是 ”LEAGUE PASS PREMIUM” 及"LEAGUE PASS"，兩者均可選年度計劃或月費計劃。

而NBA指定的香港及澳門官方媒體《體通天下》，則只有12個月的NBA季後賽通行證可供選擇，但價錢卻比NBA官網便宜得多。

以下是《體通天下》的年費直播計劃 及 NBA LEAGUE PASS年費計劃的服務內容比較：

兩大平台提供的NBA賽事直播服務內容大致相約，但單從價格比較，《體通天下》2019-20NBA季後賽通行證只需HK$209，便可以觀看全年所有賽事，為 NBA LEAGUE PASS約7折的價錢。

兩者的年費計劃提供季後賽及總決賽賽事重播及精華，因此即使無法觀看即時直播，亦能於賽事後重溫比賽精華。當中《體通天下》的直播賽事更會有廣東話評述員旁述，適合一眾香港球迷。

《體通天下》的2019-20NBA季後賽通行證價錢較經濟，基本所需的服務亦包辦，二百蚊便能看盡2019-20 NBA種子排位賽、季後賽及總決賽，因此是不少人的性價比之選。

想先試試體驗一下《體通天下》的直播服務？免費觀看復賽直播 - 快艇對湖人 的機會來了！《體通天下》球迷專享的兩大優惠切勿錯過！

【1】 香港01會員可免費觀看NBA種子排位賽直播 - 快艇對湖人

只要點擊此藍色連結，進入頁面後點擊「立即參與」，填妥相關資料後，即可免費獲取NBA復賽首日指定直播賽事的「電子門票」。登記後將會收到有關電郵，屆時打開電郵內提供的直播連結即可觀看賽事。

【2】 香港01會員可以優惠價HK$209 (原價HK$269) 購買2019-20NBA季後賽通行證

如欲觀看接下來的NBA直播賽事，現時可以優惠價HK$209，購買《體通天下》的2019-20 NBA季後賽通行證，點擊此藍色連結即可進入購買頁面。

2019-20 NBA季後賽通行證讓你可隨時隨地點播重溫賽事及精華片段，有專業廣東話旁述 （陣容強大：丘雨勤、何振然、徐嘉樂、張存華等）。

有效日期：購買日起至2020年11月30日適用 地區：香港及澳門適用 內容包括：熱身賽、種子排位賽、所有季後賽、東西岸決賽及總決賽

NBA復賽賽程：

+ 8 + 7 + 6

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/30)

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