【睇直播 送85折網購優惠碼】響Blender's Choice只需$1,180

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於13/10 晚上9:00一齊收睇e肚仔呈獻︰「Deluxe Live – 美酒之夜」！今次為大家搜羅多款精選醇酒，如威士忌﹑清酒﹑梅酒。只要輸入直播限定優惠碼【LIVE85】，尊享全單85折優惠！部份優惠商品更可以享有折上折優惠，即低至41折入手優質美酒！即睇以下直播限定優惠詳情：

【日系奢華威士忌】響Blender’s Choice (瓶裝) 直播優惠價$1,180 (原價$1,980) 只限20支

人氣大熱「響Blender’s Choice」是「響17」的繼承者，平均原酒年份為15年，更使用部分30年以上原酒。再者，「響 Blender’s Choice」更是「響」系列首次使用葡萄酒桶熟成原酒，較「響 Japanese Harmony」或「響 Japanese Harmony Master’s Select」帶來更多甘甜與層次及華麗柔和的香氣，您絕對值得一試。立即以直播優惠價$1,180 (原價$1,980)選購，只限20支！！！

【13/10 Deluxe Live - 直播限定優惠】

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【日本人氣清酒品牌】大門清酒優惠裝(3支) 直播優惠價$849 (原價$1,436 )

大門清酒優惠裝(3支)包括 35 純米大吟醸﹑45 純米大吟醸及55純米吟醸。這3支清酒是用相同的米粉製成的，但研磨速率不同，帶出不同的風味。其優雅的清酒具有甜美的花香和均衡的鮮味，且不會過於乾燥。嘗試一起品嚐它們之間的差異，會令你有意想不到的驚喜。機會難得，現以直播優惠價$849發售 (原價$1,436 )！

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【開「箱」就食得】海鮮英雄盒配經典日本酒(2支) 直播優惠價$451 (原價$710)

等Foodieman嘅高質「英雄盒」拯救大家苦悶的日常！精選海鮮拼盤、海鮮火鍋、芝士拼盤，即開即食十分方便，再配日本生原酒﹑超辛口，將海鮮的鮮味帶出！現選任何一款英雄盒配生原酒及超辛口，即可以直播優惠價$451選購 (原價$710)！

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【日本經典梅酒】明石梅酒套裝 (6支) 直播優惠價$510 (原價$1,248)

一次過滿足你不同願望，威士忌梅酒﹑白蘭地梅酒﹑紅酒梅酒，你想點飲都得！明石梅酒100%選用日本青梅，其梅酒又帶有濃厚的梅香，絕無「杏味」(俗稱藥水味)，極易入口！明石梅酒套裝 (6支)勁減$700，現以優惠價$510發售(原價$1,248)！

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