iPhone 12又出事？蘋果官方承認「綠屏」情況　咁可以點解決？

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iPhone 12推出不久，則引起紛紛議論。不少人都認為iPhone 12的藍色醜，有如「媽咪麵藍毛毛」的顏色，實物與相片的顏色差很遠。除此之外，最近iPhone 12的用戶亦指電話出現「綠屏」現象，而蘋果官方近日亦有承認問題，用家可以如何處理？

最近iPhone 12的用戶亦指電話出現「綠屏」現象，而蘋果官方近日亦有承認問題。（資料圖片）

不少iPhone 12的用家都表示電話出現「綠屏」問題，究竟「綠屏」的情況是怎樣呢？電話屏幕在低亮度時，特別在暗黑的畫面時，屏幕都會變綠，有的是整個屏幕發綠，有的是屏幕周圍邊緣一圈發綠，有的則是不規則的發綠。

此問題出現在全系列的iPhone 12，有指其中iPhone 12 mini目前的綠屏問題最少。網傳蘋果相關部門收到大量該類報吿，並且初步判斷是軟件系統的問題。根據外國媒體MacRumors引述內部文件表示，蘋果承認部分iPhone 12顯示屏出現閃爍、綠色或灰色的光芒，或其他非正常的顏色變化，並正進行調查。蘋果建議技術人員暫時不要為受影響的iPhone提供服務，並通知用家將其iPhone保持在最新的iOS版本，表示蘋果有信心透過軟件更新解決此問題。

蘋果承認部分iPhone 12顯示屏出現閃爍、綠色或灰色的光芒，或其他非正常的顏色變化，並正進行調查。（apple）

雖然如此，不過及至現時為止，iPhone 12亦是市場上少有支援5G快速網絡的智能電話，仍然是一眾果迷支持的產品。換新電話的同時，不妨使用特別的電話殼，保護機身和鏡頭。Nillkin iPhone手機保護殼

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/28)

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