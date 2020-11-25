iPhone 12 Pro Max攝影評測　夜拍之王比12 Pro、11 Pro強多少？

此次iPhone 12的相機系統比起iPhone 11有相當大的不同，iPhone 11去年推出全新三鏡頭，讓大家相當有感相機的升級，但今年iPhone 12並沒有像是預測一般地推出四鏡頭，而是在軟體上進行升級，並且推出「杜比視界」、「Apple ProRAW」兩種最新拍照黑科技，iPhone 12 Pro Max更是擁有專武的「感光元件位移式光學影像穩定功能」，但是在沒有實際拿到手機之前，大家一定都對這些黑科技升級感到有些模糊吧？ 文：Bakery Kung（GQ Taiwan）

此次我們也特地請GQ攝影師James實際使用iPhone 11 Pro、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max在相同條件下進行拍攝，直接告訴你拍攝有哪裡不一樣！

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以上綜合拍攝成果，iPhone 11 Pro的色調的確與iPhone 12拍出來略為不同，iPhone 12的「杜比視界」螢幕看起來照片彩度、漂亮程度也真的有落差，拍人像的時候近距離iPhone 12細節會更多，不過就少了美肌的效果，就看大家的需求如何去挑手機囉！

👇👇相關圖輯：即睇iPhone 12 Pro Max開箱細節，以及評測6大賣點以及實試會不會易鉻手呢？同時大家帶來一些iPhone 12 Pro Max的試拍相片及影片sample👇👇

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：「夜拍之王」真的這麼強？iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 11 Pro拍照實測！】