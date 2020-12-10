【聖誕派對搞手必看】一次過幫你PLAN好　Party Food + 遊戲

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受疫情影響，今個聖誕大家都會留左家中渡過。今次小編集結了人氣即食海鮮盒、以及立即炒熱派對氣氛的Party Game，即使與朋友宅在家中，一樣可以過一個又食又玩的精彩聖誕！

👇👇按圖即睇5大經典Party Game👇👇

同場加映：100%好評Party Food – 即開即食海鮮盒

在家聚會，準備食物又是一個難題。海鮮達人Foodieman 推出開箱即食「聖誕海鮮全盒」，吃完後清理也很簡單，套餐有齊皇牌「英雄海鮮盒」﹑「德國Pub總匯」﹑「乾杯英雄盒」，仲可以歎到原隻加拿大龍蝦﹑德國豬手﹑汁煮鮑魚等派對美食。作為100%好評的Party Food可以說是實至名歸！

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