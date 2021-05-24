牆壁瓷磚發霉？淘寶￥49神級除霉劑 使用前後超誇張 輕鬆還原靚牆

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-05-24 18:26

儘管濕答答的春天經已離去，但香港的夏天炎熱且潮濕，房子入住久了之後，難免不會發現牆壁出現受潮而發霉的情況。尤其是高溫、潮濕、不透氣的浴室，為黴菌們提供了最有利、最完美的生長環境，故不論是天花板、瓷磚隙縫，甚至洗手盆周邊的玻璃膠，都是常常發現霉菌的衛生黑點。假如一直放任不管，隨時會由黑色小點點演變為「大大撻」的黴斑，嚴重更會使牆面剝落，產生難聞噏味，有損身體健康。那麼面對如此困境，應該如何解決？

黴菌絕對是個「狠角色」！

黴斑不止是影響家居美觀而己，對於人體的傷害亦是不可掉以輕心的。研究指出，黴菌並非細菌，而是是真菌的一種。而隨著生長，它們會產生過敏原、刺激物和黴菌毒素，其中部分更可能帶有毒性，會引發或加劇呼吸道疾病、過敏反應，嚴重威脅著我們的健康。所以，一旦發現家裡的小角落、天花板或牆璧出現小霉點，必須要當機立斷，果斷殲滅，否則黴菌不僅會賴死不走，還會在家裡開枝散葉，繁殖一大堆黴菌寶寶，在牆璧上擴展它們的版圖。

（網絡圖片）

摧毀霉菌，刻不容緩！

為應付一屋潮濕黴菌，人人都有各自各的妙計，網絡上亦流傳不少偏方，譬如是稀釋漂白水、消毒火酒、白醋溝檸檬汁、梳打粉等等…… 有的人甚至會直接往牆面塗上油漆，實行眼不見為淨。可最令人犯愁的是，明明已經清潔好的位置，不久後黴菌竟悄然無聲地再次顯現，不斷滅了再生，而且情況還越發嚴重。

其實，不論是用布抹擦，還是重新油刷牆壁，以上方法都只是單純清除了表面的黴菌而己，只要牆身繼續有水分、營養和適合的溫度，根部便會吸收這些養份再次長出黴菌，陷入惡性循環之中。

如何徹底去除黴菌？

所以，要徹底根治霉根，搭配使用專業的去霉產品還是很有必要的。以下馬上為大家推薦一款淘寶網上有售的日本專業去霉抑菌劑。它跟普通的去霉劑與別不同，不但擁有立竿見影的清潔效果，同時又有強大的殺菌功效，能從根源去除黴菌孢子，讓黴菌不再復發及繁殖，達到未雨綢繆的預防作用。

★ 斬草除根之除霉大法：日本牆體除霉清潔劑￥49

這款牆體除霉劑源自於日本品牌—Our berga，最大特色在於用法極度簡單，只要均勻地噴灑在發霉位置，除霉劑便會牢牢地附著霉斑，並且滲透至黴菌的根部進行分解。

而靜置15-20分鐘過後，霉漬就會自動消失得無影無蹤，用家毋須用力刷洗牆壁，用水輕輕沖洗，三兩下就瓦解頑固霉斑，過程相當省力，輕鬆就能把牆面修復妥當。唯獨要注意的是，使用時要把門窗打開和戴上手套，保持室內通風。

除了清潔之外，預防才是對付黴菌的根本之道，所以這款牆體除霉劑就添加了殺菌劑因子，能夠有效摧毀霉根，去味殺菌率達99%，同時還提高了牆體的防霉抑菌能力，從而達到遏止黴菌繁殖的作用，相當高效。

也許正因為它比一般的防霉劑更能長效地維持環境整潔，加上經濟實惠的價錢，故自推出後便持續暢銷熱賣迄今，在日本各大知名超市、藥妝店也能找到它的蹤影。

日本專利溫和配方，使用時不會損壞牆面，兼且符合日本家庭環境安全標準，無毒無害。

適用範圍廣泛，包括牆面、牆角、地面、天花板、瓷磚隙縫、馬桶底部隙縫等。

大量買家返圖好評，使用前後對比超震驚！

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★ 針對廚房、浴室重災區：日本除霉啫喱￥49

至於廚房、浴室的發霉重災區，像是洗衣機橡膠圈、冰箱密封條、洗手盆邊緣、水槽邊縫等，相比起噴劑型的除霉劑，啫喱型的除霉劑就更容易操作，加上其細長的噴嘴，特別方便塗抹於膠邊、細縫狹小位置，用後亦不會瀉到其他地方，清潔效果相當顯著。

日本Our berga的除霉啫喱在網上銷量同樣極高，其操作方法及除霉原理與上面的除霉劑大抵相同。首先，將需要清潔的地方擦乾，再把啫喱均勻地塗抹於發霉處，配方內的除霉因子、溶菌酶、抑菌劑便會主動滲入底層黴菌，強效去除霉根兼形成保護膜來抵抗黴菌胞子附著，耐久性極佳。靜置 3 ~ 5小時後便可用布擦拭，或用清水沖淨即可。

與其臨渴掘井，不如平日多加注意，定時檢查家中牆面潮濕情況，防範於未然。但如果霉菌大軍經已入侵屋內，不妨試試以上方法，將它們通通殲滅！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/24）

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