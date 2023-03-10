台灣食品｜人氣熱銷好物 最平低至5折！輕鬆滋補踢走手腳冰冷

台灣終於開放自由行！相信大家同小編一樣，已經心掛掛想去旅行大吃大喝一番，可是工作忙碌又無法抽身「行開下」。唔洗擔心，小編一早已為你搜羅各款人氣熱銷的台灣好物，最平仲可以低至半價入手，讓你輕鬆安在家中率先體驗台式風味，同時進補養生，重拾健康好氣息，好好計劃下次旅程，實行未出發先興奮呀！



嚴選熱賣台灣養生好物 低至半價折扣勿錯過

1. 都市人滋陰補身之選： 金牌大師-滴雞精10包入(常溫版)

金牌大師-滴雞精10包入(常溫版)

每天忙碌工作後總覺得無咩精神，對好多事情都提不起勁？呢個時候代表身體已經發出了警號，需要好好為身體補充能量。金牌大師的滴雞精以台灣土雞滴煉，無需施用生長激素，且一律使用優質公土雞，每天一包讓你快速補充營養，回復精神好狀態！

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2. 益氣養血補身神器： 永丞珍-饌滴魚精6包裝(常溫版)

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想好好補養調理身體，面對市面產琳琅滿目的產品唔知點揀好？小編極力推介呢款滴魚精，嚴選優質虱目魚以獨特之古法經36小時溫火完全不添加水精萃而成，滴滴珍貴，每天只需一包便有助你增強體力，滋補強身，是老少皆宜的天然營養補給神器。

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3. 膠原蛋白增生好物：Uncle Lemon檸檬大叔-檸檬磚組合

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檸檬富含維生素C，可減少細胞氧化，從而提升人體免疫力；同時更可促進膠原蛋白生成，有助同小編一樣貪靚的女生保持皮膚彈性同延緩衰老。依家仲有雙倍維他命的升級版，每天只需一顆便能為身體源源注入維他命C，健康變靚why not both！

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4. Me-time舒適減壓必備 ：糖鼎-黑糖系列(桂圓紅棗)(7入)

糖鼎-黑糖系列(桂圓紅棗)(7入)

每個人都想擁有Me-time，放著寧靜悅耳的音樂、一邊閉目養神。小編建議你再喝上一杯桂圓紅棗，以自然甜味搭配黑糖基底醇厚，一邊嗅著舒適香氣、一邊為身體注入滋養，是日常減壓補身必備的好物！

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5. 超足料補身靚湯：天龍-茶樹菇栗子燉老雞湯

天龍-茶樹菇栗子燉老雞湯

日日OT番到屋企無時間煲碗靚湯水比自己飲下？呢款湯水嚴選優質老雞、豬𦟌、茶樹菇、栗子、蜜棗等超足料，有效益氣補脾﹑調理腎虛﹑幫助脂肪代謝﹑強筋健骨及延緩衰老，每天只需5分鐘加熱即可飲用，補身抗老一次過搞掂！

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