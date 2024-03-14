婚前瘦身｜新娘化妝師分享親身減肥心得　健康飽住瘦成功減10磅

【新娘瘦身/婚禮準備】相信每位準新娘都想以最佳狀態出嫁，在結婚當天做過最美新娘子。而提起籌備婚禮，減肥瘦身更是重中之中，《01女生》找來新娘化妝師Mandy Yim以過來人身份為準新娘們分享瘦身心得，以無痛方法減去10 磅！



自認「佛系瘦身」3個月減10磅

新娘化妝師 Mandy Yim受訪時分享，即使忙於籌備婚禮期間，亦不忘注重身型管理。由於化妝師工作繁忙，加上食無定時，她只能有限地進行減肥。最後用了約3個月的時間，減去10 磅！

她笑言，磅數其實不等如一切，又自問自己不是身形高䠷的女生，但在她身上都可見到較明顯的變化。不過，還是提醒各位女生，必須要健康地減肥，切忌節食挨餓，因為有好的身體才是最大本錢。

前後對比 (圖片由受訪者提供)

化妝師分享4大修身貼士

修身貼士｜1. 三分靠運動，七分靠飲食

想有效瘦身，大家可以嘗試由飲食入手，所謂「You are what you eat 」，這樣就能事半功倍。而且，平日多留意營養師分享，例如在酒樓或快餐店如何選擇食物、健康低脂零食推介、高卡路里食物清單等。即使減肥，仍然可以「飽住瘦」。

修身貼士｜2. 盡量以脫脂奶代替

Mandy表示，平日需要經常飲用咖啡奶茶去提神。但自從有意識要瘦身後，已較少飲奶茶，而咖啡盡量選擇少奶或揀脫脂奶。如果可以的話，建議大家以齋啡、清水或熱茶代替。另外，高糖或高熱量飲品，例如 : 汽水、珍珠奶茶，亦會一律避免。

修身貼士｜3. 不會過份壓抑食慾

如果長期刻意壓抑食慾，只會物極必反，所以如果難以抗拒煎炸食物誘惑，亦可以偶然「過口癮」。例如把炸雞先咬一口，之後去皮，已經能有效減掉卡路里。

至於其他高熱量食物，盡量減少份量或與人分享 。另外，享用意粉或澱粉質食物時，都盡量避免「白汁」，因為白汁屬高熱量。日常飲食盡量以蒸烚代替煎炸，多菜少肉，少加工食物。

修身貼士｜4. 避免久坐 建議多運動

盡量將運動應用生活當中，例如乘搭地鐵時，可以選擇以站立代替坐，以行樓梯代替搭電梯，盡量增加活動量而避免久坐。另外，每星期抽時間做運動，例如 : 打羽毛球、瑜珈。

(以上意見僅供參考，效果或因應個人體質而所不同。如有需要，請向相關專業人士諮詢。)