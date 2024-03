婚前瘦身｜新娘化妝師分享親身減肥心得　健康飽住瘦成功減10磅

【新娘瘦身/婚禮準備】相信每位準新娘都想以最佳狀態出嫁,在結婚當天做過最美新娘子。而提起籌備婚禮,減肥瘦身更是重中之中,《01女生》找來新娘化妝師Mandy Yim以過來人身份為準新娘們分享瘦身心得,以無痛方法減去10 磅!



自認「佛系瘦身」3個月減10磅

新娘化妝師 Mandy Yim受訪時分享,即使忙於籌備婚禮期間,亦不忘注重身型管理。由於化妝師工作繁忙,加上食無定時,她只能有限地進行減肥。最後用了約3個月的時間,減去10 磅!

她笑言,磅數其實不等如一切,又自問自己不是身形高䠷的女生,但在她身上都可見到較明顯的變化。不過,還是提醒各位女生,必須要健康地減肥,切忌節食挨餓,因為有好的身體才是最大本錢。

前後對比 (圖片由受訪者提供)

化妝師分享4大修身貼士

修身貼士|1. 三分靠運動,七分靠飲食

想有效瘦身,大家可以嘗試由飲食入手,所謂「You are what you eat 」,這樣就能事半功倍。而且,平日多留意營養師分享,例如在酒樓或快餐店如何選擇食物、健康低脂零食推介、高卡路里食物清單等。即使減肥,仍然可以「飽住瘦」。

修身貼士|2. 盡量以脫脂奶代替

Mandy表示,平日需要經常飲用咖啡奶茶去提神。但自從有意識要瘦身後,已較少飲奶茶,而咖啡盡量選擇少奶或揀脫脂奶。如果可以的話,建議大家以齋啡、清水或熱茶代替。另外,高糖或高熱量飲品,例如 : 汽水、珍珠奶茶,亦會一律避免。

修身貼士|3. 不會過份壓抑食慾

如果長期刻意壓抑食慾,只會物極必反,所以如果難以抗拒煎炸食物誘惑,亦可以偶然「過口癮」。例如把炸雞先咬一口,之後去皮,已經能有效減掉卡路里。

至於其他高熱量食物,盡量減少份量或與人分享 。另外,享用意粉或澱粉質食物時,都盡量避免「白汁」,因為白汁屬高熱量。日常飲食盡量以蒸烚代替煎炸,多菜少肉,少加工食物。

修身貼士|4. 避免久坐 建議多運動

盡量將運動應用生活當中,例如乘搭地鐵時,可以選擇以站立代替坐,以行樓梯代替搭電梯,盡量增加活動量而避免久坐。另外,每星期抽時間做運動,例如 : 打羽毛球、瑜珈。

(以上意見僅供參考,效果或因應個人體質而所不同。如有需要,請向相關專業人士諮詢。)