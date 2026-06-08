粉底液推薦2026｜36大高人氣粉底液：CLARINS出新品/D&G/CT必入手

【粉底液推薦2026/專櫃粉底液推薦】想要打造好膚質，除了要護理得宜，一款好的粉底液更少不免！食物當然要不時不食，而其實護膚品、化妝品亦要因應皮膚、天氣等因素去更換。如果想打造好的膚況，能夠持妝同時養膚的粉底液、粉底霜更是必備。想入手好用的粉底液，不妨參考以下推薦！



粉底液推薦2026： CLARINS 持久無瑕養膚粉底液 30mL HK$410

立即購買：Clarins 官網

相隔多年，CLARINS終於再推粉底新品！今次這款持久無瑕養膚粉底液，採用80%護膚配方與Skin Fit貼膚科技，能夠提供長效持妝、均勻膚色的效果，防水防汗之餘，更可以明顯減少肌膚瑕疵與減少面部油光，讓肌膚與妝容一同變美！

粉底液推薦2026： CLARINS 持久無瑕養膚粉底液 30mL HK$410（ CLARINS官網）

粉底液推薦2026：SUQQU 晶采艷澤粉底液e THE LIQUID FOUNDATION 30mL HK$680

立即購買：Selfridges｜Harrods

想要彈性與光澤兼備的透明感美肌，日系品牌的粉底液就可以打造通透、水潤的妝感！今次晶采艷澤粉底液升級後，配方更注入雙重高亮度油分，結合品牌獨家「液態顏料」技術，能夠修飾皮膚，同時讓粉底如絲般順滑地貼合肌膚，輕鬆打造無粉感，同時高遮瑕力的光澤美肌。

粉底液推薦2026：SUQQU 晶采艷澤粉底液e THE LIQUID FOUNDATION 30mL HK$680（品牌提供）

粉底液推薦2026： media 極上粉嫩保濕粉底霜 25g HK$77

立即購買：WatsonWatsons 香港屈臣氏網店

無論是瑕疵肌或極乾肌，集滋潤持妝於一身的粉底霜絕對是你的粉底好友！來自KANEBO旗下的media，親民價錢但保有不錯的產品質素。這款具有五色的粉底霜，能夠完美遮飾斑點、暗沉及毛孔，長時間讓肌膚散發光澤感。

粉底液推薦2026： media 極上粉嫩保濕粉底霜 25g HK$77

粉底液推薦2026： Dolce&Gabbana Beauty Everlast Foundation HK$485

立即購買：Sephora

近年不少奢華品牌都加入美妝系列，Dolce&Gabbana Beauty亦於2014年加入美妝戰場，奢華金色外觀配以Dolce & Gabbana標誌性的聖心，顏值控必須入手！當中的配方，能夠提供持妝24小時的霧面效果，加上防水功能，四季亦能提供穩定妝效。

粉底液推薦2026： Dolce&Gabbana Beauty Everlast Foundation HK$485（Dolce&Gabbana官網）

粉底液推薦2026：GUCCI BEAUTY 全新GUCCI GLOW SKIN TINT亮肌素顏霜 HK$375

立即購買：Selfridges

有些日子總會不想以全妝示人，但完全素顏又會讓皮膚缺陷盡現，這個時候用上既有遮瑕度同時不會厚重的素顏霜就最好不過。GUCCI BEAUTY這款全新的GUCCI GLOW SKIN TINT亮肌素顏霜，當中含有高達89%的護膚成分，具備輕盈粉底的遮瑕效果和保濕面霜的滋潤功效，配合當中的亮肌成分，能夠讓肌膚由內至外綻放健康神采。

粉底液推薦2026：GUCCI BEAUTY 全新GUCCI GLOW SKIN TINT亮肌素顏霜 HK$375（品牌提供）

粉底液推薦2026： CHARLOTTE TILBURY AIRBRUSH FLAWLESS FOUNDATION輕盈無瑕粉底液 HK$470

立即購買：Strawberrynet｜Selfridges

誰說持妝粉底必定是又厚又卡粉？ CHARLOTTE TILBURY 融合世界頂尖實驗室的尖端科技，打造的全新輕盈無瑕粉底液，具備遮瑕度、零粉感同時補濕。當中的奶霜質地， 結合智能擬膚調色和修正粒子，能夠讓妝容有如第二層肌膚般無縫貼合，一整日不氧化或暗沉，實現最貼膚無縫、最無瑕的完美妝效。

粉底液推薦2026： CHARLOTTE TILBURY AIRBRUSH FLAWLESS FOUNDATION輕盈無瑕粉底液 HK$470（品牌提）

粉底液推薦2026：MAKE UP FOR EVER HD SKIN雙效粉底遮瑕霜 (連掃頭) HK$300

立即購買：Sephora

夏天容易融妝出油，一款容易補妝的底妝可以說是必備好物，MAKE UP FOR EVER今個夏日推出一款多用途FOUNDCEALER，輕巧一支連掃頭，輕鬆解決全面遮瑕與底妝需求，當中的護膚成份配方更有助持續保濕、有助淡化瑕疵。

粉底液推薦2026：MAKE UP FOR EVER HD SKIN雙效粉底遮瑕霜 (連掃頭) HK$300（品牌提供）

粉底液推薦2026：YSL BEAUTY ALL HOURS恆時亮肌修護粉底液 25mL HK$650

立即購買：Sasa 莎莎網店｜Harrods｜LaneCrawford

明彩輕透亮肌氣墊粉底登場後隨即引來不少好評，喜歡它的女生就不要錯過這款恆時亮肌修護粉底液，將氣墊粉底配方再度升級，打造出更為透薄、高遮瑕度的底妝，配方蘊含78% 頂級精華、YSL Beauty Ourika 以及持妝聚合物，生物親和塗層粉末能夠持久同時展現柔焦效果的高遮瑕，讓肌膚展現無瑕妝效的自然光感肌。

粉底液推薦2026：YSL BEAUTY ALL HOURS恆時亮肌修護粉底液 25mL HK$650（品牌提供）

粉底液推薦2026：TOM FORD BEAUTY 立體光影水光粉底液 HK$705

立即購買：Selfridges

提到近年的化妝熱潮，首當其衝的必是水光肌。TOM FORD 這款全新立體光影水光粉底液，擁有SPF50/PA++++ 高防曬系數，防水、防汗、防油配方更特別針對亞洲女性肌膚，結合中高遮瑕與曇花萃取與保養級植萃成分，全日亦能持久保濕，貼膚的柔光煥亮粉末有如第二層肌膚般折射光線，打造柔焦毛孔、隱匿細紋的細膩妝感。

粉底液推薦2026：TOM FORD BEAUTY 立體光影水光粉底液 HK$705（品牌提供）

粉底液推薦2026：shu uemura植村秀 全新升級無限輕透持妝粉底液 HK$485

立即購買：Sasa 莎莎官網

想要保濕同時持妝的妝效，不妨入手shu uemura全新升級的「小方瓶2.0」 unlimited 無限輕透持妝粉底液，當中新添加頂級山茶花籽油，以及極輕吸油粒子「氣凝因子」(aerogel) ，只會吸收皮膚油脂，就算碰到潮濕悶熱的天氣，甚至極端的天氣變化，亦能夠讓保持水潤同時持久24小時！

粉底液推薦2026：shu uemura植村秀 全新升級無限輕透持妝粉底液 HK$485（品牌提供）

粉底液推薦2026： MAOGEPING 瓷肌菁純粉底液 Porcelain Facial Rejuvenating Essence Foundation HK$420

立即購買：Sephora

近年中國國貨品牌的熱潮停不了，更會在海港城設立首間專櫃！由同名化妝師所創立的內地高端美妝品牌「毛戈平」，以其奢華的包裝與壓印，結合現代彩妝調性聞名。 這款瓷肌菁純粉底液，當中蘊含天然草本活性成份，細膩的乳霜質地，能夠展現持久服帖具高瑕疵的微啞光妝感，輕鬆打造媲比自然原生肌。

粉底液推薦2026： MAOGEPING 瓷肌菁純粉底液 Porcelain Facial Rejuvenating Essence Foundation HK$420（品牌提供）

粉底液推薦2026：CHANTECAILLE 升級版未來肌膚粉底 Future Skin 30g HK$850

立即購買：Strawberrynet｜Harrods

CHANTECAILLE 作為天然護膚品牌，產品配方結合獨特高濃度的天然草本精華與嶄新科研技術，為肌膚帶來「妝養同步」功效。品牌今次將不含任何油質成分的未來肌膚粉底再度升級，當中加入58%的超高水份的高奢養膚成分，帶來兼備中高度遮瑕與補濕滋潤的妝感，打造瑩潤琉璃肌妝效。

粉底液推薦2026：CHANTECAILLE 升級版未來肌膚粉底 Future Skin 30g HK$850（品牌提供）

粉底液推薦2026： Estée Lauder 持久防曬粉底 Double Wear Stay-In-Place Foundation SPF 10/ PA++ HK$440

立即購買：Estée Lauder｜Sasa 莎莎官網

來到炎熱悶焗的夏天，持妝控油的底妝絕對不能少！ Estée Lauder這款結合高效濕潤因子、獨特完美膚控持妝科技與升級控油成分 ，當中如絲絨般微薄的粉體，能夠

粉底液推薦2026： Estée Lauder 持久防曬粉底 Double Wear Stay-In-Place Foundation SPF 10/ PA++ HK$440（Estée Lauder）

粉底液推薦2026：LANEIGE 霧感無瑕 NEO粉底液 NEO FOUNDATION MATTE SPF16 PA++ 30mL HK$330

不少人可能對LANEIGE 皇牌的NEO系列的印象，停留於它們的各色氣墊粉底，其實亦有粉底液的選擇！這款與霧感無瑕「綠盒」相同配方的NEO粉底液，當中的粉體輕盈貼膚，具備48小時不變色的功效，十分適合夏日使用。

粉底液推薦2026：LANEIGE 霧感無瑕 NEO粉底液 NEO FOUNDATION MATTE SPF16 PA++ 30mL HK$330（LANEIGE）

粉底液推薦2026：M.A.C 升級版霧鏡粉底 30mL HK$370

立即購買：Sasa 莎莎官網｜Selfridges

備受專業化妝師所喜愛的M.A.C，這款經典的霧鏡粉底可以說是時裝秀、廣告拍攝中必備好物，不單具備多達16種色調，更可以打造24小時長效持妝、輕透的霧面妝感，適合各種膚色和肌膚性質。

粉底液推薦2026：M.A.C 升級版霧鏡粉底 30mL HK$370（M.A.C）

粉底液推薦2026：RMK Liquid Foundation EX (升級版)皇牌絲絹粉底液 30mL HK$380

夏日來臨，一個清爽的底妝更能讓皮膚透氣。RMK今個夏日推出了全新升級的粉底液，今次升級不單減少色素份量，更增加達60%的水性成分、透薄的薄膜劑以及高親膚性的精選美肌油配⽅成分，讓整個使⽤體驗加倍舒適、貼膚，輕鬆打造⾃然、細膩的妝感。

粉底液推薦2026：RMK Liquid Foundation EX (升級版)皇牌絲絹粉底液 30mL HK$380（品牌提供）

粉底液推薦2026：BOBBI BROWN全新無重輕霧粉底液 30mL HK$510

立即購買：Bobbi Brown（官網）｜Selfridges

夏日炎炎，擔心控油底妝會太乾或太過面具感？BOBBI BROWN 全新推出的「無重輕霧粉底液」，具有SPF 15 PA++ ，主打24小時輕盈保濕同時持妝，打造輕盈霧面啞光妝感，令皮膚一整日都零負擔！

粉底液推薦2026：BOBBI BROWN全新無重輕霧粉底液 30mL HK$510 (BOBBI BROWN)

粉底液推薦2026：HOURGLASS Illusion Luminous Glow Foundation HK$520

立即購買：Selfridges｜Sephora

想減少面部瑕疵同時不想用上太厚重的底妝，HOURGLASS這款雙效粉底液，奶油般的絲滑質感，能夠提供中度遮瑕度以及柔光效果的柔焦粒子，更能顯著減少細紋和撫平皺紋，輕鬆修飾五官同時打造第二層肌膚般的妝效。

粉底液推薦2026：HOURGLASS Illusion Luminous Glow Foundation HK$520（HOURGLASS）

粉底液推薦2026：ADDICTION The Foundation Lift Glow 立體水光粉底液 30ml HK$380

由日本專業化妝師Ayako創立的化妝品牌ADDICTION，化妝品針對常見瑕疵以及皮膚問題製造。這款粉底液採用 Stretch Lift Technology 與Triple Glow Oil，當中超微細粉體以及83%美容液成分，能夠拆射光線令輪廓更為立體鮮明，肌膚更顯光澤和彈性，打造原生肌般的自然感。

粉底液推薦2026：ADDICTION The Foundation Lift Glow 立體水光粉底液 30ml HK$380（ADDICTION）

粉底液推薦2026：Clinique Even Better™ Clinical Serum Foundation 勻淨科研亮白淡斑精華粉底液 30mL HK$350

立即購買：Strawberrynet

誰說化妝一定是傷害皮膚？Clinique 這款具有SPF 20、PA+++，能夠一邊化妝一邊養膚的精華粉底，3大精華能夠潤膚同時提供高度遮瑕，只需8星期即能逐步改善肌膚狀態，由調整膚色、改善膚質到卸妝後亦能持續細緻、平滑的功效。

粉底液推薦2026：Clinique Even Better™ Clinical Serum Foundation 勻淨科研亮白淡斑精華粉底液 30mL HK$350（Clinique）

粉底液推薦2026：IPSA 水感原透光粉底液 25ml HK$360

追求透膚妝感的話， IPSA這款以零毛孔光循環技術、調光水潤配方以及全新抗藍光技術，能夠隱沒顯眼毛孔、提亮皮膚，同時防止肌膚老化暗沉；無論乾燥肌及偏油肌能能綻放水感原透光肌。

粉底液推薦2026：IPSA 水感原透光粉底液 25ml HK$360（IPSA）

粉底液推薦2026：CHARLOTTE TILBURY 幻肌流光底妝棒 UNREAL SKIN SHEER GLOW TINT HYDRATING FOUNDATION STICK HK$380

立即購買：Selfridges

想要輕鬆疊加遮瑕效果、補妝，CHARLOTTE TILBURY 這款蘊含膠原緊膚元素™，揉合突破性LIGHT MAPPING MESH 光映射網格技術™的粉底棒，能夠輕易與肌膚無縫融合，瞬間營造出3-D立體光澤感、柔焦瑕疵及提拉塑型效果，極簡單就能塑造出猶如偽素顏必備的第二層肌膚。

粉底液推薦2026： CHARLOTTE TILBURY 幻肌流光底妝棒 UNREAL SKIN SHEER GLOW TINT HYDRATING FOUNDATION STICK HK$380（CHARLOTTE TILBURY）

粉底液推薦2026：REVLON ColorStay™ 持久無瑕水潤粉底液 30mL HK$138

立即購買：Watsons 香港屈臣氏網店

如果正在選購一款性價比高的粉底液，不妨選擇美國No.1粉底液REVLON！經典的ColorStay持久無瑕水潤粉底液系列迎來第3代配方，蘊含85%養膚成分、智能調控高度貼服以及高度防水抗汗功效，持妝、不脫色，輕鬆打造高遮瑕霧感底妝。

粉底液推薦2026：REVLON ColorStay™ 持久無瑕水潤粉底液 30mL HK$138（品牌提供）

粉底液推薦2026：KANEBO COMFORT SKIN WEAR 輕柔透亮粉底液 30ml HK$470

夏天最怕融妝或掉妝，令到瑕疵、凹凸肌膚紋理盡露，KANEBO這款以滋潤彈力複合物、修復粉末啫喱加上清澈微細粉末顏料，能夠高度融入肌膚，持久地保持細緻妝容質感。

粉底液推薦2026：KANEBO COMFORT SKIN WEAR 輕柔透亮粉底液 30ml HK$470（KANEBO）

粉底液推薦2026：BOBBI BROWN 全新蟲草抗氧修護精華粉底液30mL HK$670

立即購買：Bobbi Brown（官網）｜Strawberrynet

擔心持妝太久會對皮膚造成負擔？只要用上養膚成份的化妝品，就可以襯化妝時偷偷變美！BOBBI BROWN 這款全新升級的蟲草抗氧修護精華粉底液，具有 SPF 40、PA++++， 3/4瓶亦有高效護膚成分，多達25種修護相互配合，例如10x蟲草抗氧精華、人參精華以及維他命E等成份，打造12小時防汗、防潮、持久不脫妝的緞光肌妝感。

粉底液推薦2026：BOBBI BROWN 全新蟲草抗氧修護精華粉底液30mL HK$670（BOBBI BROWN）

粉底液推薦2026：全新PRADA REVEAL原光新肌粉底液 30mL HK$610

PRADA自去年推出彩妝品後引來不少好評，這款外形簡潔的原光新肌粉底液，其實是款妝養合一的產品，裏藏重大黑科技。10款色調建基於一個有3,000種不同膚色的大數據演算法，配合IRL(In-Real-Life)-micro-filterä動態濾光科技，能夠從三大層面改變膚質，針對膚色、透明感以及紋理，打造絲柔霧光濾鏡妝效。

粉底液推薦2026：全新PRADA REVEAL原光新肌粉底液 30mL HK$610（品牌提供）

粉底液推薦2026：ARMANI beauty Designer Glow設計師光感修護粉底液 30mL HK$655

立即購買：Sasa 莎莎官網｜Selfridges

女生最怕皮膚暗沉，想要持久而光澤的妝感，就需要到一款能夠完美校正亞洲人肌膚狀態的粉底液。ARMANI beauty 新一代修護粉底，具有10 款色調，揉合 80% 護膚成分、結合普魯士藍珠光配方及鏡光折射珍珠微粒，絲緞質感，能夠無懼氧化，去黃同時提亮膚色；輕鬆打造輕盈的原生無瑕妝容。

粉底液推薦2026：ARMANI beauty Designer Glow設計師光感修護粉底液 30mL HK$655（ARMANI beauty）

粉底液推薦2026：Make Up For Ever HD SKIN HYDRA GLOW高清光感柔焦粉底 30mLHK$440

立即購買：Sephora

Make Up For Ever 一直深受模特兒、化妝師的喜愛，而全新HD SKIN HYDRA GLOW 高清光感柔焦粉底，具有86%護膚成份，集底妝及護膚於一身，能夠持久保濕，與肌膚無痕融合，層疊出不同遮瑕度的需要，輕鬆迎合不同膚質的女生需要。

粉底液推薦2026：Make Up For Ever HD SKIN HYDRA GLOW高清光感柔焦粉底 30mL HK$440（Make Up For Ever）

粉底液推薦2026：Fenty Beauty 調光大師沐光水潤粉底液 Soft’Lit Naturally Luminous Foundation 85g HK$338

立即購買：Sephora｜Selfridges

想要一款具備遮瑕與光澤感的粉底，Fenty Beauty 這款全新沐光粉底液，以獨家專業調光技術，結合亮光油份、聚合物、粉末以及養膚成分，能夠將保護肌膚同時控油保濕，不論乾肌到油肌的女生都能夠打造不浮粉、不脫妝的自然原生水光妝感。

粉底液推薦2026：Fenty Beauty 調光大師沐光水潤粉底液 Soft’Lit Naturally Luminous Foundation 85g HK$338

粉底液推薦2026：Gucci Beauty Éternité de Beauté粉底 30mL HK$600

立即購買：Harrods

油肌女生最擔心春夏濕熱的天氣，妝感容易出油、脫妝不服，而能夠全日持久、控油的啞緻粉底液就更顯重要。而Gucci Beauty Éternité de Beauté粉底，更有冷調、中性調、暖調與橄欖調四種色調，能夠輕鬆符合各女生的需求。

粉底液推薦2026： Gucci Beauty Éternité de Beauté粉底 30ml HK$600（Gucci Beauty）

粉底液推薦2026：JSM Beauty Skin Nuder Foundation原膚光感清透粉底液 30mL HK$346

想要水潤韓妝感，不妨試試這款剛進香港，由韓國彩妝界大師鄭瑄茉創辦的JUNG SAEM MOOL BEAUTY（JSM Beauty）的底妝產品！這款原膚光感清透粉底液，能夠打造持久貼膚的妝容，營造360度裸感光澤，仿如天生肌膚的妝感。

粉底液推薦2026： JSM Beauty Skin Nuder Foundation原膚光感清透粉底液 30mL HK$346（JSM Beauty）

粉底液推薦2026：NARS 全新自然亮采持久粉底液 30mL HK$470

立即購買：Sephora

夏日底妝最怕氧化， NARS 這款經典自然亮采持久粉底液將成份升級，打造16小時長效『STRONGWEAR』，煥膚成份加上微粉顏料以及礦物質粉末，集遮瑕、持久以及亮澤於一身，輕鬆變美養膚！

粉底液推薦2026：NARS 全新自然亮采持久粉底液 30mL HK$470（NARS）

粉底液推薦2026：YSL Beauté ALL HOURS恆時輕透霧光粉底液 30mL HK$650

立即購買：Sasa 莎莎官網

YSL Beauté 這款以科學方式打造出粉底液的理想色調範圍，將77% 護膚精華成份，配合獨有新肌粉末，打造出輕透活膚的霧光妝感。

粉底液推薦2026.：YSL Beauté ALL HOURS恆時輕透霧光粉底液 30ml HK$650（YSL Beauté）

粉底液推薦2026：KATE「月光之水母」凝光粉底液 30mL HK$169

打破高遮瑕等於厚粉的既定印象! 凝光粉霜採用「薄膜包覆型凝露」，添加了月色珠光與潤澤美容液成分，質地輕盈貼服，能長效維持明亮透亮妝感，減少暗沉與卡粉問題。