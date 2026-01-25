下午茶推介2026｜情人節限定HighTea:港式風味/藝術和鳴/甜蜜草莓

【下午茶High Tea2026/情人節下午茶High Tea推介】步入浪漫二月，除了要準備實用的心意禮物，當然不少得準備與另一半的慶祝活動好去處。乘著浪漫氣氛，不少酒店與餐廳亦推出相應的情人節限定下午茶，不論有否另一半，亦能讓來一回浪漫約會下午茶之旅，令甜蜜美意充滿二月時份。



下午茶High Tea推介2026｜Garden Lounge 「嚐味香港」朱古力下午茶

提到香港甜點，金莎絕對是其中一款代表香港的手信！今次行政餅廚Jean-Marc Gaucher以不同的港式風味為靈感，打造出多款結合精緻外形同時致敬傳統的咸甜點，包括以陳皮蜜餞為靈感，融入30年陳皮的「榛子朱古力」、呼應傳統港式甜品風味的「黑芝麻」、XO波士頓龍蝦沙律番茄麵包等，帶領大家來一遍舌尖上的香港美食之旅。

下午茶High Tea推介2026｜香港美利酒店 Garden Lounge「嚐味香港」朱古力下午茶

供應日期：2026年2月10日起（下午3至5時）

價格：HK$856/2位用（包括咖啡或茶）

HK$1,056/2位用（包括兩杯Saicho氣泡茶或氣泡酒 ）

追加HK$428/1位用

地址： 香港美利酒店,UG/F Garden Lounge



下午茶High Tea推介2026｜香港麗晶酒店「The Journey of Love 綻愛下午茶 」

想感受藝術創作與創意美點完美結合的話，不要錯過香港麗晶酒店這個期間限定的「綻愛下午茶」。酒店邀請到本地銅藝品牌抒銅 （COXPER），由抒銅創辦人黃潤生（Nathan Wong）與李曉熙（Hazel Lee）聯手打造，以兩人的愛情故事打造出精緻又具意義的下午茶層架「The Blooming Swans」，配合一系列呼應愛意的創意美點，香檳碰杯下盡情享受這場藝術與味覺的和鳴結晶。

下午茶High Tea推介2026｜香港麗晶酒店「The Journey of Love 綻愛下午茶 」 （品牌提供）

下午茶High Tea推介2026｜ 香港麗晶酒店「The Journey of Love 綻愛下午茶 」

日期： 2026年2月9日至2月15日

星期一至五：下午3時至6時

星期六至日及公眾假期：下午12時至3時及 下午3時至晚上6時

價格（另收加一服務費） ：HK$1,388/兩位用；HK$788/一位用

地點： 香港梳士巴利道18號香港麗晶酒店地下大堂



下午茶High Tea推介2026｜大堂茶座「草莓戀曲」情人節下午茶

草莓愛好者絕對不容錯過！二月正值草莓季的中段時份，這時草莓的飽滿度、甜度與香氣都相當不錯，能夠輕鬆吃到讓人幸福的甜蜜草莓。乘著情人節的浪漫氣氛，行政糕餅主廚 Jérôme Husson 及其團隊亦以香甜草莓入饌，打造出多款甜入心扉的甜點，讓大家可以沉浸於濃情蜜意的下午時光中。

下午茶High Tea推介2026｜大堂茶座「草莓戀曲」情人節下午茶（品牌提供）

下午茶High Tea推介2026｜香港嘉里酒店大堂茶座「草莓戀曲」情人節下午茶

供應日期：2026年2月14日及15日（下午1時30分至4時、下午4時15分至6時）

價格：HK$788/2位用（包括兩小時無限添飲咖啡或茶）

地點：紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓大堂茶座



下午茶High Tea推介2026｜大堂酒廊「情人節下午茶」

想在一個舒適又愜意的環境中享受二人世界的話，不妨前往以熱帶花園和榕樹繁茂景致圍繞的大堂酒廊。如果想讓儀式感加倍，大家亦可以選擇在「香格里拉夢幻號」中盡情細味浪漫滋味。

下午茶High Tea推介2026｜港島香格里拉酒店 大堂酒廊「情人節下午茶」

日期： 2026年2月14日

價格：HK$888/2位用；HK$948/2位用（「香格里拉夢幻號」內用餐）

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場港島香格里拉6樓



下午茶High Tea推介2026｜Café 103「Perrier-Jouët 下午茶」

美點配合美酒，除了是絕配，更讓人放鬆。今次Café 103邀請到享譽世界的法國香檳品牌Perrier-Jouët攜手合作，以香檳為靈感，結合美食與香檳散發的花卉香氣，打造出一場味覺交響樂。多款精選奢華鹹甜點均充滿花香驚喜，壓軸更配搭一杯經典的Perrier-Jouët Blanc de Blancs NV香檳，讓大家能夠完全地體驗香檳的魅力。

下午茶High Tea推介2026｜Café 103「Perrier-Jouët 下午茶」（品牌提供）

下午茶High Tea推介2026｜香港麗思卡爾頓酒店Café 103「Perrier-Jouët 下午茶」

供應日期：2026年1月8日至2026年3月29日（下午3時15分至5時15分 ）

價格（另加收10%服務費）

星期一至五：HK$528/1位用；HK$828/2位用

星期六至日：HK$558/1位用；HK$878/2位用

地址： 九龍油尖旺區柯士甸道西1號 環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店103樓



下午茶High Tea推介2026｜大堂酒廊「情人節限定下午茶」

今次大堂酒廊結合傳統風味與創新，打造出多款充滿巧思、 別具特色的鹹甜點，包括一口鮑魚酥、琥珀羊肚菌、松露和牛肉球、「鬼馬雙星」魚子醬紅蝦他他炸油條等。情人節期間，更有覆盆子玫瑰蛋白霜餅等浪漫甜點，讓大家可以完美品味甜蜜回憶。

下午茶High Tea推介2026｜大堂酒廊「情人節限定下午茶」（品牌提供）

下午茶High Tea推介2026｜九龍香格里拉酒店大堂酒廊「情人節限定下午茶」

供應日期：2026年2月13日至14日（下午3時至下午6時）

價格：HK$718/2位用；HK$408/1位用

地址： 九龍香格里拉酒店地下大堂

