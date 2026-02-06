情人節餐廳推薦2026｜13大充滿儀式感的餐單：海景餐廳、特式主題

情人節餐廳推薦2026｜想為情人節當天留下浪漫的回憶，準備一個與眾不同的行程相當重要，其中一頓精緻又特別的晚餐，能為二人創造美好回憶。這次「01女生」為大家整理了港九新界多間提供高質餐飲的餐廳，每間都是擁有舒適環境、精緻裝潢及景觀，為今個情人節製造難忘的回憶。



港島區餐廳推薦

情人節餐廳推薦2026｜1. 銅鑼灣：法國餐廳 CulinArt 1862

法國餐廳 CulinArt 1862，為即將到來的情人節，精心設計了六道菜的「情人節嚐味套餐」，讓大家在精緻的氛圍下，共度溫馨動人的節日時刻。晚宴由西西里紅蝦他他配 Kristal 魚子醬揭開序幕，緊接是色澤如紅玫瑰般迷人的紅菜頭及氈酒醃製三文魚。接下來是經典的法式鵝肝凍批，主廚巧妙地搭配了清爽的青蘋果與芹菜根，以酸甜與爽脆平衡鵝肝的豐腴油潤。再來一道北海道帶子配黑松露，帶子鮮甜彈牙，配上綿密的松露薯仔慕斯與輕盈的松露泡沫，香氣馥郁迷人。

而主角是和牛西冷，選用油花分佈均勻的頂級和牛，肉質鮮嫩多汁，入口即化。主廚特別配上清甜的紅蘿蔔與慢火熬煮的油浸紅蔥頭，配以法國名區紅酒調製的Hermitage紅酒汁，酒香深邃，將和牛的肉香昇華至極致。最後，以一道視覺與味覺並重的野生士多啤梨拿破崙為浪漫夜晚作結。

情人節餐廳推薦2026｜CulinArt 1862餐飲詳情：

情人節限定餐單供應日期：2026年2月13日及2026年2月14日晚上

地址：香港銅鑼灣禮頓道29號華懋禮頓廣場地下及1樓



情人節餐廳推薦2026｜2. 中環：西班牙餐廳 1862 bar de tapas y vino

西班牙餐廳1862 bar de tapas y vino甜蜜呈獻「愛情五部曲」情人節限定套餐——「1862 menu for the lovers」，為情侶們營造浪漫溫馨的味覺體驗。套餐由第一章(前菜)：「心動」（The Flirting）、第二章（開胃菜）：「初次約會」（The First Date）、第三章（小菜）：「訂婚」（The Engagement）、第四章（主菜）：「婚禮」（The Wedding）以及第五章（甜點）：「蜜月」（The Honeymoon），以五道佳餚讓味蕾見證由邂逅至蜜月的浪漫章節。

情人節餐廳推薦2026｜ 中環：西班牙餐廳 1862 bar de tapas y vino （品牌提供）

情人節餐廳推薦2026｜1862 bar de tapas y vino

情人節限定餐單供應日期：2026年2月14日

地址：中環大館Prisonyard Hall D G-01地舖



情人節餐廳推薦2026｜3. 中環：La Petite Maison

深受食客愛戴的法國蔚藍海岸風情餐廳 La Petite Maison（LPM）╴將以法式優雅營造浪漫氛圍，推出情人節限定晚餐。四道菜套餐嚴選時令食材，細緻演繹法國經典滋味。前菜選擇包括鵝肝凍配烤布里歐、深受歡迎的吞拿魚他他，以及清新細膩的布拉塔芝士配車厘茄及羅勒，為浪漫晚宴揭開序幕。專為二人分享而設的野菌帶子意大利燴飯口感幼滑細膩，層次豐富，散發淡雅香氣。

主菜同樣延續法國料理的經典傳統，包括香嫩多汁的香草醃春雞、香氣清新的辣椒檸檬油封炭燒智利鱸魚，以及以濃郁滋味喚醒味蕾的龍蒿醬炭燒西冷牛扒；另外亦有情人節限定的普羅旺斯香草炭燒龍蝦配炸鵪鶉蛋，香草氣息融入鮮甜龍蝦之中，層次分明而不失優雅，適合二人分享。甜品以清新怡人的千層班戟伴紅桑子、荔枝及玫瑰作結，以層層薄餅包裹鮮果內餡，果香與花香交織，為情人節晚宴劃上甜蜜句號。

情人節餐廳推薦2026｜La Petite Maison

情人節限定餐單供應日期：2026年2月13日及2026年2月15日

地址：香港中環士丹利街 23 至 29 號 H Queen’s



情人節餐廳推薦2026｜4. 中環：Akira Back

坐落中環最新地標The Henderson內的Akira Back，將呈獻一晚限定的情人節盛宴，由國際名廚Akira Back 以其標誌性、糅合日韓美式風格的創新料理，以締造令人心動難忘的浪漫之夜。Akira Back是次推出的情人節菜單將以探索與連結為靈感，透過五道分享菜式，巧妙地結合現代日式料理的精髓與地道韓國的溫馨氛圍，配合嚴選時令食材，為此特別日子呈獻一場匠心獨運的美饌旅程。

情人節餐廳推薦2026｜Akira Back

情人節限定餐單供應日期：2026年2月14日

地址：香港中環美利道2號The Henderson 5樓



九龍區餐廳推薦

情人節餐廳推薦2026｜5. 尖沙咀：帝樂文娜公館 北歐餐廳FIND

帝樂文娜公館北歐餐廳FIND，推出甜蜜浪漫晚市套餐，完美融合北歐健康簡約的風格及浪漫的節日情懷。廚師團隊以純淨的北歐風味及最優質的時令食材，設計出一系列訴說愛意的菜式，旨為愛侶創造難忘時刻。

情人節餐廳推薦2026｜尖沙咀：帝樂文娜公館 北歐餐廳FIND

情人節餐廳推薦2026｜帝樂文娜公館 北歐餐廳FIND

情人節限定餐單供應日期：2026年2月13日及2026年2月14日

地址：香港九龍尖沙咀金巴利道39號帝樂文娜公館1樓



情人節餐廳推薦2026｜6. 尖沙咀：aqua

情人節期間，aqua將以招牌現代意日料理譜寫東西方交融的和諧滋味。餐廳將呈獻五道菜情人節晚餐，包括一系列巧妙糅合意大利及日本元素的精緻菜式，並以三款清新開胃的前菜揭開序幕，包括藍鰭吞拿魚花瓣刺身佐魚子醬、三文魚他他佐和風洋葱醬以及帶子配明太子醬及三文魚魚籽壽司。

隨後奉上多款海洋風味佳餚，龍蝦味噌茶碗蒸配脆米以濃郁滋味俘虜味蕾，而紅心龍蝦及海鱸魚意大利雲吞配魚子醬及阿瑪菲檸檬皮則展現奢華鮮味。主菜方面可選羅西尼風燒和牛柳配香煎鵝肝，佐以松露芝麻醬、慢燉芋頭及蘆筍天婦羅，或烤三文魚配魚子醬、火箭菜及柑橘醬。最後以甜品晶鑽魚子二重奏作結，配搭朱古力、咖啡及新鮮士多啤梨珍珠，為晚宴畫上甜蜜句號。

情人節餐廳推薦2026｜ 尖沙咀：aqua （品牌提供）

情人節餐廳推薦2026｜aqua

情人節限定餐單供應日期：2026年2月13日及2026年2月15日

地址：香港尖沙咀中間道15號H Zentre 17樓



情人節餐廳推薦2026｜7. 尖沙咀：Vista

可將維港兩岸的壯麗天際線盡收眼底的Vista，推出獨具風格的情人節菜單，為愛侶營造難忘回憶。Vista呈獻精緻五道菜情人節浪漫晚餐。晚宴由「紅蝦及帶子薄片」配搭油脂豐盈的「香煎鵝肝」揭開序幕；隨後奉上的「鴨肉意大利雲吞」，將牛肝菌與黑松露的香氣完美交織，末段隱約散發的黑朱古力餘韻更是點睛之筆。主菜則可選佐以番紅花奶油醬的「香煎海鱸魚」，或肉質細緻、脂香濃郁的「香煎M5和牛」。最後由限定甜點「士多啤梨慕絲」作結，讓甜蜜愛意在味蕾優雅綻放。

情人節餐廳推薦2026｜Vista

情人節限定餐單供應日期：2026年2月13日及2026年2月15日

地址：香港尖沙咀北京道一號29樓



情人節餐廳推薦2026｜8. 尖沙咀：馬哥孛羅酒店 Cucina

擁有維港美景的Cucina，將奉上精緻意大利情人節晚宴，頭盤為普利亞紅蝦他他、利古里亞油、檸檬、粉紅醬、頂級魚子醬，海洋鮮味與柑橘清香交織，隨後送上地中海珍寶紅蝦扁意粉、西西里車厘茄醬，齒頰留香。主菜可選甘香細膩的香焗智利鱸魚柳、香草紅菜頭、鮮蜆、藏紅花汁或肉嫩多汁的烤和牛牛柳、藍薯蓉、寶塔西蘭花、紅桑莓汁，於維港布幕下共享溫馨時刻。

情人節餐廳推薦2026｜ 尖沙咀：馬哥孛羅酒店 Cucina（品牌提供）

情人節餐廳推薦2026｜馬哥孛羅酒店 Cucina

情人節限定餐單供應日期：2026年2月14日

地址：九龍尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店6樓



情人節餐廳推薦2026｜9. 啟德：AIRSIDE Cafe

AIRSIDE Cafe為情人節特別設計五道菜的「Love at First Bite」雙人嚐味菜單，邀請愛侶共赴浪漫饗宴。這份專為二人設計的菜單以奢華的「是日冷海鮮拼盤」揭開序幕，薈萃龍蝦茶碗蒸、現開生蠔、鮑魚、帶子及鮮蝦等豐盛佳餚，其後奉上「36個月黑毛豬火腿」及「英國海福特牛肉薯絲脆餅」。

主菜提供多款美味選擇，包括搭配枝豆與蕃茄泡沫的「鱈魚」、佐以冬蔭公粟米的「千歲豬」，或搭配烤南瓜味噌牛油的「美國頂級黑安格斯西冷牛扒」。盛宴以「Be My Valentine」甜品作結，融合松露、玫瑰、無花果與蜜餞果香，甜美作結。

情人節餐廳推薦2026｜啟德：AIRSIDE Cafe

情人節餐廳推薦2026｜AIRSIDE Cafe

情人節限定餐單供應日期：2026年2月14日

地址：九龍啟德協調道2 號AIRSIDE 322 & 323號舖



情人節餐廳推薦2026｜10. 尖沙咀：天外天中菜廳

若然你和另一半都喜歡中菜的話，就不要錯過位於HOTEL ICON之內、米芝蓮推介的這間海景餐廳！天外天中菜廳推出「天外天金蠔和牛盛宴」八道菜菜單，以金蠔為靈感主軸外，加上澳洲M5和牛、鮑魚、花膠及響螺等多款食材，為大家帶來傳統粵菜新體驗。當中「蜜餞金蠔配金蒜M5和牛粒」以蜜餞香煎金蠔，口感焦香軟糯，配上油脂分布細膩的 M5和牛粒，香氣十足。另一主打推介「金蠔酥香焗大響螺」，餡料以金蠔混合響螺肉以多款配菜以葡汁烹調再釀入響螺殼中烤焗，表層酥香，入口鹹鮮平衡，令人回味無窮。一邊俯瞰的維多利亞港全景，一邊享受美酒佳餚，絕對能成為節日慶祝或約會的美好回憶。

情人節餐廳推薦2026｜天外天中菜廳

限定餐單供應日期：恆常午市及晚市供應

地址：九龍尖沙咀東部科學館道唯港薈28樓



新界區餐廳推薦

情人節餐廳推薦2026｜11. 荃灣：PARKSIDE@NINA

以木化石為主題的休閒餐飲概念及咖啡店PARKSIDE@NINA，為今個情人節推出「愛 ‧ 盛放」限定菜單，為節日締造特別的慶祝體驗。凡惠顧「愛 ‧ 盛放」情人節菜單，每對愛侶將獲贈即影即有相片連精緻相架，以及一份精美禮品，為這個醉人的夜晚留下甜蜜回憶。

情人節餐廳推薦2026. 荃灣：PARKSIDE@NINA

情人節餐廳推薦2026｜AIRSIDE Cafe

情人節限定餐單供應日期：2026年2月13日及2026年2月14日

地址：荃灣楊屋道8號如心廣場1期2樓201號舖



情人節餐廳推薦2026｜12. 屯門：Chef’s Cuts

Chef’s Cuts 特別推出了情人節限定特別單點菜單，為情侶們締造浪漫的用餐體驗。情侶們可點選濃郁的「龍蝦蟹肉濃湯」，搭配酸種麵包和藏紅花大蒜醬，或品嚐「薄切煙三文魚片」，搭配帶子慕絲、漬紅菜頭、手指青檬和羅勒汁。

主菜選擇包括嫩滑的「香煎牛柳配大蝦」，配以芝士薯蓉、陳醋蕃茄和波爾圖酒汁；或「焗野生鱈魚柳」伴煙燻椰菜花汁、蘭度豆和橄欖。甜品則包括美味的「紅絲絨蛋糕」伴車厘子、乳酪雪糕和牛奶脆片。於2月14日當晚蒞臨的情侶，每對更將獲贈玫瑰花一朵和驚喜禮品一份，讓甜蜜回憶延續家中。

情人節餐廳推薦2026｜ 屯門：Chef’s Cuts

情人節餐廳推薦2026｜Chef’s Cuts

情人節限定餐單供應日期：2026年2月13日及2026年2月14日

地址：屯門青山公路1號黃金海岸商場地下11-12號舖



情人節餐廳推薦2026｜13. 大圍：CAFE DECO PIZZERIA

甜蜜節日將至，位於大圍圍方的CAFE DECO PIZZERIA推出情人節限定菜品，與愛侶其享浪漫滋味。盛宴以「脆蟹肉餅伴無花果、芝士、巴馬火腿」揭開序幕，酥脆外層包裹鮮甜蟹肉，再加以無花果及巴馬火腿作伴，層次豐富。海鮮愛好者不可錯過「龍蝦，北海道帶子，露筍扁意麵」，以波士頓龍蝦、三文魚子及北海道帶子組成精緻海鮮拼配，搭配蕃茄烹調的扁意粉，鮮味滿滿。增添奢華感的「羅西尼牛柳，煎鴨肝，松露薯蓉」，以煎封牛柳搭配香煎鴨肝，呈現優雅與濃郁的完美結合。

情人節餐廳推薦2026｜ 大圍：CAFE DECO PIZZERIA（品牌提供）

情人節餐廳推薦2026｜CAFE DECO PIZZERIA

情人節限定餐單供應日期：2026年2月13日及2026年2月14日

地址：新界大圍車公廟路18號圍方2樓218號舖

