情人節手袋推薦2026｜ 粉紅手袋傳遞愛意： LV/LOEWE/MARNI/Furla

【情人節手袋2026/情人節禮物2026】 情人節的步伐漸近！要打造甜蜜造型，當然不少得在妝容或穿搭上增添粉紅元素，讓浪漫氛圍加重。如果粉紅穿搭對你而言過於挑戰，不妨選擇粉紅色調或心型造型手袋，為固有造型增添少許新鮮感，柔美而不失個人風格。



情人節手袋推薦2026｜ Louis Vuitton Speedy Bandouliere 25 HK$22,900

如果追求實用度的話，選擇大容量的Speedy就最好不過。為了慶祝Monogram老花圖案面世130周年，特意打造出Monogram Origine系列，以復古風格與帆布重新演繹經典，袋款更換上亮麗粉紅色調，綴以滑面牛皮手袋肩帶及紀念版行李吊牌，經典與搶眼兼備。

情人節手袋推薦2026｜ LOEWE Small Featherlight Puzzle bag in nappa lambskin HK$35,850

Puzzle手袋作為LOEWE經典之作， 手袋設計靈感來自折紙工藝，以仿如拼圖的立體結構營造幾何感覺。今次換上充滿少女感的Blush新色，加上可摺疊的袋身，為造型增添時尚休閒感。

情人節手袋推薦2026｜MCM Maxi 花押字圖案皮革 Ella 波士頓包 HK$8,900

這款有如草莓牛奶色調的Ella 波士頓包，飾有壓印的 Maxi Visetos 花押字圖案和巴伐利亞菱形紋皮革吊飾，低調且充滿可愛感。看似小巧的外型，其實有12 x 22 x 15CM容量，能夠好好收藏不少外出物。

情人節手袋推薦2026｜ Jil Sander Tangle Small HK$6,950

偏好小袋子的女生，Jil Sander這款方型小袋子相信能予你驚喜。肩帶位置是手工花結帶，柔和粉調袋身綴以壓印的 Jil Sander 標誌，低調且充滿巧思。

情人節手袋推薦2026｜ LONGCHAMP Le Roseau 玫瑰粉色水桶袋 XS HK$5,950

水桶袋經典且百搭，無論是日常休閒造型或正式場合亦能輕鬆配襯。LONGCHAMP 這款Le Roseau，柔粉色光滑小牛皮配以淡金色竹節扣，優雅而簡潔，不論是斜背、肩背或手提都充滿韻味。

情人節手袋推薦2026｜ MARNI Pink Tropicalia micro bag with faux fur trim HK$5,900

擔心粉色調手袋過於女性化？MARNI這款Tropicalia micro bag，粉色調仿毛皮點綴棕色手提袋身，整體和諧且不會過於誇張。

情人節手袋推薦2026｜ Furla Iride手袋 絲絨粉紅色 HK$2,490

作為FURLA的經典手袋之一，Iride手袋今年春夏系列推出多款新色，其中這款鮮亮的絲絨粉紅色，拱形袋身配合雕塑感五金珠寶配件，充滿活力與美感。另外，搭配的可拆卸調式肩帶，能夠配合不同造型，輕鬆實現日常通勤以及優雅地使用需求。

情人節手袋推薦2026｜ COS QUILTED MINI BAG HK$‌490

COS這款柔軟的雲朵袋，兩款容量都一直備受好評，皺褶細節配合軟柔材質，加上粉色調外形，可愛又好襯。