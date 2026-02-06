2026情人節限定美妝｜情人節限定產品攻略：YSL、SUQQU、CDP

【情人節禮物/情人節限定美妝2026】不知不覺情人節的步伐已漸近，不少品牌亦乘機打造出浪漫又令人心動的情人節限量系列，由色調到包裝都滿載甜密確幸，無論是買來展示愛意、犒賞自己， 這些充滿粉紅愛意的作品都十分值得收藏，以下將為你集結了必入手的情人節限定美妝推薦！



2026情人節限定美妝｜Clé de Peau Beauté 2026年情人節珍藏版Butterfly Kisses限定系列

今年Clé de Peau Beauté以蝴蝶飛舞的姿態為靈感，展現出低調且充滿愛意的情人節系列。系列由法國著名藝術家Giselle Balosso-Bardin以其獨特的層疊剪紙美學所打造，配合標誌性的金、紅及藍色調，打造出以蝴蝶環繞的心形軌跡圖案外觀，系列包括鑽光水凝瑰漾氣墊粉底、柔亮唇膏與啞緻柔滑唇膏，更附送一款限量唇膏皮革吊飾！

2026情人節限定美妝｜Clé de Peau Beauté 2026年情人節珍藏版Butterfly Kisses限定系列（品牌提供）

2026情人節限定美妝｜Dyson「鋼曜紫」美髮系列

除了美妝單品，為另一半送上點綴造型必備的美髮好物亦是個好選擇！今個情人節，Dyson 再度呈獻備受歡迎的「鋼曜紫」美髮系列，多款人氣皇牌好物以及新升級的Dyson Airwrap Co-anda 2x™ 全效吹風造型器、旗艦型號風筒Dyson Supersonic r™ HD17、Dyson Supersonic Nural™ 風筒、Dyson Airwrap i.d.™ 智能吹風造型器，及 Dyson Airstrait™ 二合一吹風直髮器都披上深梅紫主體色調、濃郁紫羅蘭細節，再以亮麗粉嫩色點綴的「鋼曜紫」。

2026情人節限定美妝｜YSL BEAUTY 2026 情人節限定系列「粉星辰限定」

提到情人節當然不少得充滿戀愛氣息的粉色調，今次YSL BEAUTY將「粉金星芒」注入多款皇牌美妝，如明彩輕透亮肌氣墊粉底、高訂皮革四色眼影盒、情迷亮彩潤唇膏、情迷凝亮唇蜜與絕色時尚啞緻唇膏等，外觀披上銀色至玫瑰金的漸層配色，禮盒亦以淡粉紅背景色配以心形紅色閃粉圖案，由內到外都充滿浪漫儀式感。

2026情人節限定美妝｜YSL BEAUTY 2026 情人節限定系列「粉星辰限定」 （品牌提供）

2026情人節限定美妝｜ SNIDEL BEAUTY 情人節系列2026「Pâtisserie Privée 」

以甜點來形容愛戀酸甜感覺就再也合適不過，日本品牌SNIDEL BEAUTY則以可愛的櫻桃和奶油圓點包裝，打造出有如精緻甜點的套裝，系列包括四色眼影胭脂盤、Rouge Couture唇膏、唇釉、化妝掃套裝，另外更有大熱的配飾Charm櫻桃心形吊墜，讓大家自主決定可愛感的位置！

2026情人節限定美妝｜ SNIDEL BEAUTY 情人節系列2026「Pâtisserie Privée 」（SNIDEL BEAUTY官網）

2026情人節限定美妝｜ Lush 2026 年情人節限定系列

除了美妝品外，個人護理亦有推出相應的限定系列，讓香甜魅力充斥生活。LUSH今年打造了多款獨特香氣，由玫瑰、櫻桃、朱古力、奶油布丁、香蕉麵包到性感花香都有。除了馥郁芬芳，今年的全新產品包括心心相印浴鹽、情意綿綿洗面膏、櫻桃泡泡糖護唇油等。

2026情人節限定美妝｜ ettusais 全新限量春季彩妝2026

能夠為冬日增添暖意，除了是盛雪之際的一杯溫暖熱飲，又或者是充滿愛意的擁抱。 ettusais打造出充滿春日氣息的限定單品，如玫瑰粉色蜜粉、束感睫毛膏、眉筆與眼影盤等，輕鬆打造天然好氣息。

2026情人節限定美妝｜NARS DEEPLY BLOOMING系列

今年NARS以花卉盛放的氛圍為靈感，打造出奢華金色外觀。配以醉人色調的莓果粉色調的DEEPLY BLOOMING系列。系列包括Afterglow悅光水凝唇膏與經典胭脂，讓唇頰能夠以同色調輕鬆呈現深情氣氛。

2026情人節限定美妝｜NARS DEEPLY BLOOMING系列（NARS官網）

2026情人節限定美妝｜CLARINS 「擁愛之名」情人節限量系列

雖然CLARINS 這款「擁愛之名」情人節限量系列並沒有在香港發售，系列以緞帶為設計靈感，系列包括唇油、定妝噴霧與護手霜，外觀披上浪漫粉色調配以充滿愛意的「LOVE」標語，整個氛圍都充滿可愛與優雅感。

2026情人節限定美妝｜CLARINS 「擁愛之名」情人節限量系列 （CLARINS官網）

2026情人節限定美妝｜ shu uemura「springful beats 春日系列」

要打造甜美感的約會妝容，讓人心動的粉紅色調絕對少不免。 shu uemura以春日聲音的旅程為靈感，以彩妝表達初芽萌動到繁花盛放的旅程，打造出充滿鮮活色彩的春日驚喜風格，其中充滿閃耀細節的限定立體眼影組合與兩款crushed gem 鑽光單色眼影更是不容錯過的單品。

2026情人節限定美妝｜ shu uemura「springful beats 春日系列」（品牌提供）

2026情人節限定美妝｜ SUQQU 2026春季彩妝限定系列「櫻梅桃李」

SUQQU以百花齊放的自然景致為靈感，將具透明感、水潤且能夠互相融合的色澤，打造出擁有多款柔和色彩的春日系列。今次除了有全新的面部顏彩液，晶采單色眼影以及晶彩盈緻眼彩盤、晶彩韻妍亮采粉餅等都注入春日限定色彩，由淡雅的柔紫色、春日必備的櫻粉色、充滿活力的蜜桃色到鮮艷的杏朱色或對比明顯的柔彩色都有，讓大家可以盡情選擇合適的幸福色彩，展現個人之美。